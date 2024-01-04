"Палати буде кожен": ЗСУ знищили ворога та його техніку на Донбасі (відео)

На схід від села Терни Донецької області окупанти відчули можливість просуватися через раніше здобуті позиційні успіхи, але українські військові стримують тиск ворога, розповіли аналітики DeepState.

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На Донецькому напрямку бійці 97-го батальйону 60-ї ОМБр разом з 21-ю ОМБр показали знищення військової техніки Збройних сил Російської Федерації та особового складу ворога на Донецькому напрямку. Про це повідомили в пресслужбі 97-го батальйону 60-ї ОМБр у Telegram.

"97-й батальйон 60-ї ОМБр з 21-ю ОМБр знищує техніку та окупантів на Донецькому напрямку", — йдеться у повідомленні.

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У пресслужбі батальйону опублікували відео, у якому показали, як українські оператори за допомогою безпілотного літального апарату зафіксували п'ять одиниць російської військової техніки на різних ділянках фронту. Після чого бійці ЗСУ почали завдавати влучних ударів по ній, у результаті чого противник зазнав втрат у техніці та особовому складу, а в небо здіймався вогонь та густий дим.

Крім цього, українські військові показали залишки знищеної техніки ворога.

"Залишки знищеної у відео ворожої техніки. Палати буде кожен окупант", — додали бійці.

Аналітики DeepState зазначили, що бійці знищили росіян та їхню техніку на сході від села Терни Донецької області, де ситуація залишається складною.

"Ворог відчув можливість просування через раніше здобуті позиційні успіхи, тому сконцентрував там сили та намагається продовжувати штурмувати. Сили Оборони знищують ворога, стримуючи тиск противника", — наголосили в DeepState.

Нагадаємо, 2 січня у Держприкордонслужбі розповіли про ураження російської системи радіоелектронної боротьби в Харківській області. Прикордонникам бригади Гвардії наступу "Сталевий рубіж" вдалося це зробити за допомогою дрона-камікадзе.

Того ж дня український журналіст Юрій Бутусов розповів, що на Запорізькому напрямку російська БМД потрапила під обстріл, а потім підірвалася на міні.