До 500 км: які особливості балістичних ракет КНДР та Ірану, які хоче отримати РФ

За словами військового оглядача Олександра Коваленка, іранські та північнокорейські ракети насамперед є загрозою для прикордонних і прифронтових областей України. Наприклад, бойова частина Zolfaghar, виробництвом яких займається Іран, під час польоту від'єднується від розгінного блоку.

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Журналісти стверджують, що Російська Федерація готується закуповувати балістичні ракети в Ірану, а також уже використовує балістичні ракети з Північної Кореї в обстрілах України. Про особливості цих ракет розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в інтерв'ю "24 Каналу".

За словами Коваленка, офіційні характеристики іранської та північнокорейської зброї часто перебільшені. У зв'язку з цим, передача балістичних ракет зі згаданих країн до РФ насамперед несе загрозу для прикордонних і прифронтових регіонів України.

Які ракети Іран може передати Росії

Коваленко зазначив, що у ЗМІ вже неодноразово повідомляли, що Іран готується передавати РФ балістичні ракети. Подібні повідомлення з'являлися ще 2022 року, проте подібні ракети досі не були помічені на озброєнні у російських окупантів.

За даними експерта, Тегеран має у своєму розпорядженні два види ракет — Fateh-110 і Zolfaghar. Аналітик підкреслив, що якщо Fateh-110 є класичною балістичною ракетою, то із Zolfaghar справи йдуть інакше.

"Її відмінність не тільки в дальності польоту, а й у тому, що у неї бойова частина від'єднується від розгінного блоку, і такої технології у балістичних ракет у Росії немає", — підкреслив він.

Коваленко вважає, що в обмін на передачу Zolfaghar Іран може вимагати у Москви певні російські технології.

Що відомо про ракети з Північної Кореї

Говорячи про північнокорейську зброю, Коваленко згадав про те, що у Пхеньяну є багато видів ракет, проте майже всі вони створені на основі радянських або китайських зразків.

За словами аналітика, у КНДР є балістичні ракети з дальністю до 300 кілометрів і від 300 до 500. Він зазначив, що ці ракети фактично є аналогом російських "Іскандерів".

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW) від 4 січня, Росія, імовірно, активізує зусилля із закупівлі балістичних ракет з-за кордону, оскільки вони ефективніше обходять протиповітряну оборону.

За інформацією ЗМІ, у США вважають, що Росія, отримавши від КНДР балістичні ракети, може передати їй різну військову техніку, зокрема винищувачі, ракети класу "земля-повітря", бронетехніку, обладнання для виробництва балістичних ракет та інші передові технології.