"Повинні бути готові до інших варіантів": у ЄС висловилися про допомогу Україні (відео)

За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, зараз готують "оперативні рішення" на випадок, якщо допомогу Києву в розмірі 50 мільярдів євро знову буде заблоковано.

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Європейська комісія працює над альтернативними варіантами надання допомоги Україні на випадок, якщо голосування за чотирирічну програму підтримки Києва на 50 мільярдів євро знову провалиться. Про це сказала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на спільному брифінгу з прем'єр-міністром Бельгії Александером де Кроо 5 січня.

"Після історичного рішення почати переговори про вступ з Україною ми повинні терміново рухатися вперед щодо стабілізації нашої фінансової допомоги країні", — заявила фон дер Ляєн

За словами глави Єврокомісії, після засідання в грудні лідери ЄС уже обговорювали способи обходу можливого вето прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на надання нової допомоги Києву.

Фон дер Ляєн підкреслила, що Угода між 27 країнами-членами ЄС є "першочерговим пріоритетом", однак Єврокомісія також розглядає альтернативні шляхи фінансування України.

"Звичайно, ми повинні бути готові до інших варіантів. Є оперативні рішення, які ми зараз готуємо", — повідомила вона.

Голова Єврокомісії також зазначила, що у Києва є кошти на початок цього року, оскільки 25 грудня Україна отримала 1,5 мільярда євро як останній транш програми в розмірі 18 млрд євро на 2023 рік.

Брифінг Урсули фон дер Ляєн і Александера де Кроо

Нагадаємо, 15 грудня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на надання Україні 50 млрд євро від Європейського союзу. Політик заявив, до цього питання в ЄС повернуться наступного року.

Представник МЗС ФРН Крістіан Вагнер, виступаючи в Берліні 28 грудня, заявив, що в ЄС розглядають сценарій, за якого держави-члени відправлять Києву кошти поза бюджетним процесом блоку.