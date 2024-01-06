"Должны быть готовы к другим вариантам": в ЕС высказались о помощи Украине (видео)

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сейчас готовятся "оперативные решения" на случай, если помощь Киеву в размере 50 миллиардов евро снова будет заблокирована.

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Европейская комиссия работает над альтернативными вариантами предоставления помощи Украине на случай, если голосование за четырехлетнюю программу поддержки Киева на 50 миллиардов евро снова провалится. Об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместном брифинге с премьер-министром Бельгии Александером де Кроо 5 января.

"После исторического решения начать переговоры о вступлении с Украиной мы должны срочно двигаться вперед по стабилизации нашей финансовой помощи стране", — заявила фон дер Ляйен

По словам главы Еврокомиссии, после заседания в декабре лидеры ЕС уже обсуждали способы обхода возможного вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на предоставление новой помощи Киеву.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Соглашение между 27 странами-членами ЕС является "первоочередным приоритетом", однако Еврокомиссия также рассматривает альтернативные пути финансирования Украины.

"Конечно, мы должны быть готовы к другим вариантам. Есть оперативные решения, которые мы сейчас готовим", — сообщила она.

Председатель Еврокомиссии также отметила, что у Киева есть средства на начало этого года, так как 25 декабря Украина получила 1,5 миллиарда евро в качестве последнего транша программы в размере 18 млрд евро на 2023 год.

Брифинг Урсулы фон дер Ляйен и Александера де Кроо

Напомним, 15 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на предоставление Украине 50 млрд евро от Европейского союза. Политик заявил, к этому вопросу в ЕС вернутся в следующем году.

Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер, выступая в Берлине 28 декабря, заявил, в ЕС рассматривают сценарий, при котором государства-члены отправят Киеву средства вне бюджетного процесса блока.