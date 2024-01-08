Повтор наступу або циклічні штурми: експерт розповів, що готують ЗС РФ (відео)

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив, що штурми противника — це не зовсім наступ. За його словами, росіяни можуть атакувати позиції ЗСУ, а потім відходити на колишні рубежі.

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Росіяни спробують утримати ініціативу на фронті і прорвати його в березні 2024 року. Про це заявив 8 січня військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ефірі телеканала "Еспресо".

Як вважає ексспівробітник СБУ, ЗСУ зможуть утримати російську окупаційну армію на відстані від цілей їхнього наступу, проте сил для просування у них немає.

При цьому місцева влада, наприклад, у Харкові та області не спостерігає ознак активізації будь-якої підготовки окупантів до наступу.

"Думаю, що наступ на Харків — це плітки, а ось у Харківській області дійсно є російське угруповання і танкова армія. Теоретично окупанти зберігають боєздатність і можуть спробувати прорвати напрямок Куп'янськ — Лиман. Але українське військове командування будує кілька ліній укріплень", — розповів Ступак.

Крім того, як пояснює експерт, наявність того чи іншого угруповання військ ще не означає, що в цьому районі готується наступ.

"Має бути наявність сукупності чинників, таких, наприклад, як розгортання госпіталів і польових кухонь, підвезення великої кількості боєприпасів тощо. Це серйозна математика війни і серйозні розрахунки", — пояснив ексспівробітник СБУ.

Ступак згадує, як ближче до осені 2022 року інформаційний простір України наповнили чутки, що породили значну паніку. Йдеться про тодішній нібито наступ російських військ з боку Білорусі. Сьогодні ж, зазначає експерт, там уже закопано понад 5 тисяч мін.

На думку експерта, значний потенціал для просування у ЗСУ є в Херсонській області, проте все також залежатиме від багатьох факторів.

"Поки що наша перевага саме в повітрі, завдяки безпілотникам. Після втрати п'яти бортів буквально за 48 годин у 2023 році, російська авіація там зараз присутня дуже мінімально", — зауважує Ступак.

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Водночас, коли противник бачитиме, що на розширений плацдарм уже заходить важка бронетехніка, то йому доведеться, як вважає експерт, перекидати на Лівобережжя Херсонщини не такі пошарпані сили, які зараз воюють під Бахмутом чи Авдіївкою.

Однак Збройні Сили України, на думку Ступака, зараз можуть поки що тільки утримувати росіян на відстані, відбивати ворожі атаки, "м'ясні" штурми.

"Ми можемо стримувати росіян, але не наступати. Всюди ми змушені економити боєприпаси. Артилерія працює мінімально, наскільки це можливо", — додав він.

Разом з тим, експерт пояснив, що штурми противника — це не зовсім наступ. За словами Ступака, росіяни можуть штурмувати позиції ЗСУ, а потім відкочуватися на колишні рубежі.

"Це констатує зараз і британська розвідка, яка фіксує, що, попри значну кількість атак, штурмів і кількість окупантів, яка постійно перевищує чисельність ЗСУ, фронт продовжує залишатися статичним", — каже ексспівробітник СБУ.

На запитання, коли ж може виникнути пікова точка натиску в російських окупантів, Ступак наголосив, що, найімовірніше, у середині або до кінця березня, що він пов'язує з президентськими виборами в Росії. А далі, на його думку, все залежатиме від обсягів допомоги Україні, від результатів виборів, зокрема у США, тощо.

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