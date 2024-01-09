Хто з військових може звільнитися зі служби під час війни: що для цього потрібно

Військовослужбовець повинен підтвердити своє право на звільнення. Цю процедуру регулює закон України "Про військовий обов’язок і військову службу".

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В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі військові мають право на звільнення зі служби. Про це повідомив юрист Андрій Лавренюк.

Згідно з законом України "Про військовий обов’язок і військову службу" військові можуть звільнитися зі служби у таких випадках:

за станом здоров'я;

через сімейні обставини;

за віком;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.

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Як звільнитися з військової служби у воєнний час

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу" регулює процедуру звільнення з військової служби. Для звільнення військовий повинен подати рапорт на ім'я командира військової частини, де вказати підстави для звільнення. Також він повинен надати відповідні документи, які підтверджують це право.

Командир військової частини повинен розглянути рапорт військовослужбовця та прийняти відповідне рішення. У разі позитивного рішення командир видає наказ про звільнення військового зі служби.

Нагадаємо, колишній командир роти батальйону "Айдар", військовий аналітик Євген Дикий розповів, що заява президента України Володимира Зеленського про потребу в мобілізації близько 500 тисяч чоловіків не відповідає дійсності, оскільки насправді потрібно призвати більше людей.

Раніше повідомлялося, що існує шість випадків, коли військовозобов'язаний може втратити бронь від призову до лав ЗСУ.