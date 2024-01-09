"КАБи, FPV-дрони та штурми": NYT про ситуацію під Роботиним (фото)

Військові кажуть, що окупанти масово застосовують КАБи та FPV-дрони. Але попри фізичну втому моральний дух у бійців високий.

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Українські піхотинці з різних бригад боронять позиції на Запорізькому напрямку. Військові кажуть, що фізично вони втомлені, але моральна складова залишається високою. Про це повідомляє The New York Times.

Російські війська намагаються наступати в районі Роботиного, де влітку змогли просунутись українські військові. За словами командиру взводу Нацгвардії, ситуація нагадує гру в пінг-понг.

"Це щось на кшталт гри в пінг-понг. Є частина землі від 100 до 200 метрів, яка то захоплюється, то відвойовуються", — каже військовий.

Фото: The New York Times

Також бійці та їхні командири зазначають, що останніми тижнями на великих ділянках фронту сходу та півдня російські війська атакують настільки інтенсивно, що діяти поблизу фронту надзвичайно небезпечно. Окрім вже звичного артилерійського вогню військові зазначають, що окупанти масово запускають КАБи.

"Вони скидали їх двічі по дві, по вісім за годину. Це звучить так, ніби на тебе падає реактивний літак, як ворота у пекло", — каже боєць бригади "Червона калина" із позивним "Кіт".

В районі Оріхова та біля фронту військові кажуть, що ворог масово застосовує FPV-дрони. Серед інших переваг вони скорочують затримку між виявленням цілей і до їхнього ураження. Також Сили оборони частіше використовують саме FPV-дрони через те, що бракує артилерійських боєприпасів.

Фото: The New York Times

Окрім цього окупанти застосовують нову тактику. Вони відтворюють звуки стрілянини на безпілотниках, щоб українські солдати думали, що їх атакують й відступили, викривши свої позиції. Ворог скидає димові шашки в окопи та сльозогінний газ.

"Це викликає дуже сильний біль в очах і вогонь, наче вугілля в горлі, і ви не можете дихати", — сказав боєць із позивним "Медик".

Нагадаємо, 27 грудня ЗМІ писали, що ЗС РФ прорвалися біля Авдіївки й атакували ЗСУ хлорпікрином біля Роботиного.

9 січня партизани "Атеш" назвав особливості підготовки окупантів до оборони Криму.