"КАБы, FPV-дроны и штурмы": NYT о ситуации под Работиным (фото)

Военные говорят, что оккупанты массово применяют КАБы и FPV-дроны. Но несмотря на физическую усталость моральный дух у бойцов высокий.

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Украинские пехотинцы из разных бригад защищают позиции на Запорожском направлении. Военные говорят, что физически они уставшие, но моральная составляющая остается высокой. Об этом сообщает The New York Times.

Российские войска пытаются наступать в районе Работино, где летом смогли продвинуться украинские военные. По словам командира взвода Нацгвардии, ситуация напоминает игру в пинг-понг.

"Это что-то вроде игры в пинг-понг. Есть часть земли от 100 до 200 метров, которая то захватывается, то отвоевывается", — говорит военный.

Фото: The New York Times

Также бойцы и их командиры отмечают, что в последние недели на больших участках фронта востока и юга российские войска атакуют настолько интенсивно, что действовать вблизи фронта чрезвычайно опасно. Кроме уже привычного артиллерийского огня военные отмечают, что оккупанты массово запускают КАБы.

"Они сбрасывали их дважды по две, по восемь в час. Это звучит так, будто на тебя падает реактивный самолет, как ворота в ад", — говорит боец бригады "Червона калина" с позывным "Кот".

В районе Орехова и у фронта военные говорят, что враг массово применяет FPV-дроны. Среди других преимуществ они сокращают задержку между обнаружением целей и до их поражения. Также Силы обороны чаще используют именно FPV-дроны из-за того, что не хватает артиллерийских боеприпасов.

Фото: The New York Times

Кроме этого оккупанты применяют новую тактику. Они воспроизводят звуки стрельбы на беспилотниках, чтобы украинские солдаты думали, что их атакуют и отступили, разоблачив свои позиции. Враг сбрасывает дымовые шашки в окопы и слезоточивый газ.

"Это вызывает очень сильную боль в глазах и огонь, как уголь в горле, и вы не можете дышать", — сказал боец с позывным "Медик".

Напомним, 27 декабря СМИ писали, что ВС РФ прорвались возле Авдеевки и атаковали ВСУ хлорпикрином возле Роботино.

9 января партизаны "Атэш" назвал особенности подготовки оккупантов к обороне Крыма.