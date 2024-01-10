Західні союзники не тиснуть на Україну з вимогою заморозити війну, — Зеленський

За словами українського президента, західні союзники поки що не готові давати офіційні сигнали щодо припинення бойових дій.

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Західні союзники не чинять тиску на Україну в питанні "заморожування" війни та припинення захисту своїх територій. Про це в середу, 10 січня, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції у Вільнюсі з литовським колегою Гітанасом Науседою.

"Немає жодних тисків від партнерів щодо припинення нашого захисту... У ЗМІ є різні точки зору, різні обговорення. Я бачив їх, читав. Я вважаю, що партнери ще не готові давати нам офіційні сигнали. Принаймні, я їх поки що не чув", — зазначив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що російський лідер Володимир Путін не планує зупинятися перед метою повного захоплення території України. Невизначеність західних союзників щодо питання допомоги Україні лише зміцнює впевненість Путіна, наголосив Зеленський.

"Російський президент не заспокоїться. Після України, ви самі знаєте, у кого наступні ризики. Литва, Латвія, Молдова, Естонія можуть бути наступними, якщо ми не витримаємо. Він не закінчить це, поки ми всі разом не закінчимо його", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, 10 січня стало відомо, що український президент Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Литви. Також він збирається відвідати Естонію та Латвію.

Також нагадаємо, Зеленський заявив у Вільнюсі, що найбільше Україна потребує засобів протиповітряної оборони.