США можуть вдарити по більшій частині Росії ракетами Tomahawk, — головком ВМФ РФ

За словами адмірала Миколи Євменова, щоб відповісти на загрози окупантам необхідний сучасний військово-морський флот, який здатен "забезпечити стратегічне ядерне та неядерне стримування від агресії".

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США можуть вразити об'єкти на більшій частині території Російської Федерації крилатими ракетами Tomahawk, запустивши їх з кораблів в Атлантичному та Тихому океанах або Середземного моря. Про це в інтерв'ю "Красной звезде" повідомив головнокомандувач ВМФ Росії Микола Євменов.

За його словами, на формування загроз військовій безпеці океанських та морських напрямків Росії впливають кілька основних факторів. Серед яких Євменов назвав наявність потужних угруповань ВМС іноземних держав та плани інших країн щодо "утиску інтересів" Росії в Арктиці.

"Ще одним фактором є патрулювання в морі на постійній основі кораблів — носіїв крилатих ракет великої дальності Tomahawk з можливістю завдання масованого удару по об'єктах на більшій частині території Росії", — заявив Євменов.

За словами головнокомандувача російського ВМФ, окупантам необхідний сучасний військово-морський флот, який здатен "відбити ці загрози, і разом з іншими видами військ Збройних сил забезпечити стратегічне ядерне та неядерне стримування від агресії та захист національних інтересів Російської Федерації у Світовому океані".

Раніше повідомлялося, що Збройні сили США мають намір розгорнути в Тихоокеанському регіоні нові комплекси Typhon із ракетами середньої дальності Tomahawk і SM-6. Ця ініціатива реалізується в межах зусиль зі стримування Китаю від вторгнення на Тайвань.

У серпні видання Naval News повідомило, що уряд Австралії оголосив про наміри придбати 200 крилатих ракет Tomahawk для бойових кораблів.