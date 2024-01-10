США могут ударить по большей части России ракетами Tomahawk, — главком ВМФ РФ

По словам адмирала Николая Евменова, чтобы ответить на угрозы оккупантам необходим современный военно-морской флот, который способен "обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии".

Related video

США могут поразить объекты на большей части территории Российской Федерации крылатыми ракетами Tomahawk, запустив их с кораблей в Атлантическом и Тихом океанах или Средиземном море. Об этом в интервью "Красной звезде" сообщил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.

По его словам, на формирование угроз военной безопасности океанских и морских направлений России влияют несколько основных факторов. Среди которых Евменов назвал наличие мощных группировок ВМС иностранных государств и планы других стран по "ущемлению интересов" России в Арктике.

"Еще одним фактором является патрулирование в море на постоянной основе кораблей — носителей крылатых ракет большой дальности Tomahawk с возможностью нанесения массированного удара по объектам на большей части территории России", — заявил Евменов.

По словам главнокомандующего российского ВМФ, оккупантам необходим современный военно-морской флот, который способен "отразить эти угрозы, и вместе с другими видами войск Вооруженных сил обеспечить стратегическое ядерное и неядерное сдерживание от агрессии и защиту национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане".

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США намерены развернуть в Тихоокеанском регионе новые комплексы Typhon с ракетами средней дальности Tomahawk и SM-6. Эта инициатива реализуется в рамках усилий по сдерживанию Китая от вторжения на Тайвань.

В августе издание Naval News сообщило, что правительство Австралии объявило о намерениях приобрести 200 крылатых ракет Tomahawk для боевых кораблей.