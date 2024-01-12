Запустили керовані бомби: Міноборони Британії поділилося деталями атаки на Ємен (фото)

У Міноборони Великої Британії заявили, що британські літаки атакували два об'єкти хуситів. Одним із них був майданчик у Бані на північному заході, а другим — аеродром в Абсі.

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У ніч на 12 січня чотири літаки Typhoon FGR4 використовували керовані бомби Paveway IV для нанесення ударів по Ємену. Про це повідомили в Міноборони Великої Британії.

Повідомляється, що літаки злітали за підтримки танкера-дозаправника "Вояджер". Таким чином було завдано ударів по двох об'єктах бойовиків. Одним із них був майданчик у Бані на північному заході Ємену, який використовували хусити для запуску розвідувальних і ударних дронів.

Другим місцем, як повідомили у відомстві, став аеродром в Абсі. Розвідка показала, що його використовували для запуску як крилатих ракет, так і безпілотників над Червоним морем.

"Під час планування ударів особлива увага приділялася мінімізації будь-яких ризиків для цивільного населення, і будь-які такі ризики були додатково пом'якшені рішенням про нанесення ударів у нічний час. Детальні результати ударів оцінюються, але перші ознаки свідчать про те, що здатність хуситів загрожувати торговельному судноплавству підірвана", — повідомили в Міноборони Британії.

Що таке бомби Paveway IV

Paveway IV — це дворежимна бомба з GPS / INS і лазерним наведенням. Зброя являє собою комплект наведення з бомбою Mk 82 з підвищеною бронепробивністю. Paveway IV надійшли на озброєння Королівських ВПС у 2008 році. Вперше були використані під час операції "Херрік" в Афганістані.

Paveway IV Фото: Wikipedia

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені ракетами "Томагавк". Так, було атаковано понад 10 об'єктів бойовиків. Серед них місця зберігання і запуску дронів, ракет, а також радіолокаційні системи. Офіційні особи США повідомили, що під час атаки ракети запускали з винищувачів, підводних човнів і кораблів. Як розповіло джерело, американці використовували підводний човен USS Florida, який увійшов у Червоне море ще 23 листопада.