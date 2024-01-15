Найпотужніший радар для NASAMS: датчик GhostEye MR блискуче проходить випробування (відео)

Зразок з відзнакою пройшов випробування, під час яких було змодельовано сценарій реальних бойових дій. Радар здатний точно виявляти реальні цілі на великих відстанях, підвищуючи потенціал ЗРК NASAMS.

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Компанія Raytheon спільно з лабораторією ВПС США і Kongsberg Defence & Aerospace на ракетному полігоні Вайт-Сендс, штат Нью-Мексико, провела випробування нової модернізації радара GhostEye MR для протиракетних комплексів NASAMS. Як повідомили оглядачі Interesting Engineering, зразок пройшов випробування з відзнакою.

GhostEye MR — це нове доповнення до системи, яке дає змогу розширити дальність і зону дії комплексів NASAMS. Радар може точно виявляти і відстежувати цілі на великих відстанях, що дає операторам системи протиповітряної оборони більше часу і можливостей.

"Цей експеримент показав, що GhostEye MR є життєздатним варіантом датчика для інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", — заявив керівник лабораторії Джим Саймондс.

За його словами, зразок наочно продемонстрував свою здатність до швидкого розгортання, точного виявлення і відстеження реальних цілей на великих відстанях, що дає змогу збільшити час протистояння і ухвалення рішень.

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Оглядачі зазначають, що під час випробувань змоделювали реальний сценарій бойових дій, під час яких GhostEye MR забезпечив повну картину повітряного оточення, щоб система управління могла ухвалити рішення про те, чи є ціль загрозою, і які відповідні дії необхідні. При цьому радар підтримував імітацію бойових дій і, спільно з NASAMS, успішно уражав цілі.

Зі свого боку представник Raytheon Том Лаліберті наголосив, що за результатами випробувань можна сказати, GhostEye MR може цілком задовольнити потреби ВПС США.

"Авіабази по всьому світу стикаються зі зростаючим числом складних повітряних загроз, і ці навчання стали значним кроком на шляху до створення інтегрованої системи протиповітряної оборони авіабаз", — підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Норвегії підписали з американцями контракт про розробку поліпшеного комплексу NASAMS, який чудово показав себе в роботі із захисту українського неба.