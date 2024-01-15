Мощнейший радар для NASAMS: датчик GhostEye MR блестяще проходит испытания (видео)

Образец с отличием прошел испытания, во время которых был смоделирован сценарий реальных боевых действий. Радар способен точно обнаруживать реальные цели на больших расстояниях, повышая потенциал ЗРК NASAMS.

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Компания Raytheon совместно с лабораторией ВВС США и Kongsberg Defence & Aerospace на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, провела испытания новой модернизации радара GhostEye MR для противоракетных комплексов NASAMS. Как сообщили обозреватели Interesting Engineering образец прошел испытания с отличием.

GhostEye MR — это новое дополнение к системе, которое позволяет расширить дальность и зону действия комплексов NASAMS. Радар может точно обнаруживать и отслеживать цели на больших расстояниях, что дает операторам системы противовоздушной обороны больше времени и возможностей.

"Этот эксперимент показал, что GhostEye MR является жизнеспособным вариантом датчика для интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны", — заявил руководитель лаборатории Джим Саймондс.

По его словам, образец наглядно продемонстрировал свою способность к быстрому развертыванию, точному обнаружению и отслеживанию реальных целей на больших расстояниях, что позволяет увеличить время противостояния и принятия решений.

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Обозреватели отмечают, что в ходе испытаний был смоделирован реальный сценарий боевых действий в ходе которых GhostEye MR обеспечил полную картину воздушной обстановки, чтобы система управления могла принять решение о том, представляет ли цель угрозу и какие ответные действия необходимы. При этом радар поддерживал имитацию боевых действий и, совместно с NASAMS, успешно поражал цели.

В свою очередь представитель Raytheon Том Лалиберти подчеркнул, что по результатам испытаний можно сказать, GhostEye MR может вполне удовлетворить потребности ВВС США.

"Авиабазы по всему миру сталкиваются с растущим числом сложных воздушных угроз, и эти учения стали значительным шагом на пути к созданию интегрированной системы противовоздушной обороны авиабаз", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны Норвегии подписали с американцами контракт о разработке улучшенного комплекса NASAMS, который превосходно показал себя в работе по защите украинского неба.