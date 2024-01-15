Албанія стала новим оператором американських гелікоптерів UH-60 Black Hawk

Гелікоптери Black Hawk отримані в межах допомоги США країні, як члену НАТО.

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Сполучені Штати передали в албанську армію два гелікоптери UH-60 Black Hawk, які країна отримала в межах пакета підтримки союзника по НАТО. Про це повідомляє Міноборони Албанії.

Міністр оборони Ніко Пелеші сказав, що отримання двох гелікоптерів Black Hawk є потужною інвестицією в збройні сили Албанії.

"Особлива подяка нашому стратегічному партнеру США за постійну підтримку! Захист і безпека нашої країни — наш абсолютний пріоритет", — підкреслив Пелеші.

Гелікоптери планують використовувати в операціях з медичної евакуації, пошуково-рятувальних місіях, а також підтримувати логістичні операції НАТО для навчання та місій. Black Hawk були доставлені 13 січня 2024 року в міжнародний аеропорт Тирани. Їх доставляв транспортний літак C-17A Globemaster III Повітряних сил США.

Загалом Повітряні сили Албанії отримають три гелікоптери Black Hawk. Вартість угоди складає понад 50 млн доларів, її фінансують Сполучені Штати. Албанія вела переговори про придбання вживаних гелікоптерів з 2019 року.

UH-60 Black Hawk — це американський багатоцільовий гелікоптер компанії Sikorsky, який входить в корпорацію Lockheed Martin. Гелікоптер може виконувати різноманітні місії від перевезення вантажів до евакуації поранених.

Нагадаємо, 21 грудня ЗМІ писали, що США планують скоротити парк гелікоптерів Black Hawk.

17 листопада волонтери в Чехії почали збір коштів на Black Hawk для ЗСУ.