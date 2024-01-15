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Воєнний фокус

Албанія стала новим оператором американських гелікоптерів UH-60 Black Hawk

гелікоптери сша
UH-60 Black Hawk

Гелікоптери Black Hawk отримані в межах допомоги США країні, як члену НАТО.

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Сполучені Штати передали в албанську армію два гелікоптери UH-60 Black Hawk, які країна отримала в межах пакета підтримки союзника по НАТО. Про це повідомляє Міноборони Албанії.

Міністр оборони Ніко Пелеші сказав, що отримання двох гелікоптерів Black Hawk є потужною інвестицією в збройні сили Албанії.

"Особлива подяка нашому стратегічному партнеру США за постійну підтримку! Захист і безпека нашої країни — наш абсолютний пріоритет", — підкреслив Пелеші.

Гелікоптери планують використовувати в операціях з медичної евакуації, пошуково-рятувальних місіях, а також підтримувати логістичні операції НАТО для навчання та місій. Black Hawk були доставлені 13 січня 2024 року в міжнародний аеропорт Тирани. Їх доставляв транспортний літак C-17A Globemaster III Повітряних сил США.

UH-60 Black Hawk Fullscreen

Загалом Повітряні сили Албанії отримають три гелікоптери Black Hawk. Вартість угоди складає понад 50 млн доларів, її фінансують Сполучені Штати. Албанія вела переговори про придбання вживаних гелікоптерів з 2019 року.

UH-60 Black Hawk — це американський багатоцільовий гелікоптер компанії Sikorsky, який входить в корпорацію Lockheed Martin. Гелікоптер може виконувати різноманітні місії від перевезення вантажів до евакуації поранених.

Нагадаємо, 21 грудня ЗМІ писали, що США планують скоротити парк гелікоптерів Black Hawk.

17 листопада волонтери в Чехії почали збір коштів на Black Hawk для ЗСУ.