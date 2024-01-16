Не поводитиметься "зухвало": у ЗСУ пояснили, як знищення А-50 вплине на удари РФ по Україні

Російські військові запускають по Україні ракети та безпілотники, запрограмовані ще на землі. У результаті ті летять за вказаними маршрутами до своїх цілей, розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що знищення російського літака А-50 певною мірою вплине на обстріли ворога по території України. Про це він повідомив під час телемарафону.

Він зазначив, що ворог може замінити знищений борт А-50 на інший, проте вже не "поводитиметься так зухвало", що певною мірою зменшить спроможності окупантів.

"Чи вплине це (знищення літака, — ред.) на якісь, можливо, обстріли. Ну, певною мірою. Але російські ракети й дрони — їм не надто потрібен літак для ДРЛВ", — сказав Юрій Ігнат.

За його словами, ворог програмує безпілотники та ракети ще на землі, у результаті вони летять за вказаним маршрутом до вказаних цілей. Натомість літак А-50 може лише виявляти пуски ракет української протиповітряної оборони та надавати інформацію своїм командним пунктам.

Ігнат наголосив, що вперше в історії було знищено літак такого класу та ще й із повітряним командним пунктом.

"Знищення А-50 — це дуже хороший знак і для нас, і для країн Заходу", — заявив він.

Зокрема, Україна показала, що вміло застосовує надане озброєння, може проводити різні операції зі знищення противника там, де той на це не очікує.

Знищення А-50: що відомо

Увечері 14 січня народний депутат від "Слуги народу", заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін повідомив, що українські бійці уразили два російські літаки — А-50 та Іл-22.

15 січня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив знищення російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 і повітряного пункту управління Іл-22 в Приазов'ї.

Нагадаємо, 16 січня речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що втрата одного літака А-50 кардинально не вплине на розклад російських сил із застосуванням авіації на фронті. Проте ворог почне поводитися обережніше в небі.