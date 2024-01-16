Не будет "вызывающе" себя вести: в ВСУ объяснили, как уничтожение А-50 повлияет на удары РФ по Украине

Российские военные запускают по Украине ракеты и беспилотники, запрограммированные еще на земле. В результате те летят по указанным маршрутам к своим целям, рассказал представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Related video

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уничтожение российского самолета А-50 в определенной степени повлияет на обстрелы врага по территории Украины. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Он отметил, что враг может заменить уничтоженный борт А-50 на другой, однако уже не будет "так вызывающе себя вести", что в определенной степени уменьшит способности оккупантов.

"Повлияет ли это (уничтожение самолета, — ред.) на какие-то, возможно, обстрелы. Ну, в определенной степени. Но российские ракеты и дроны, им не слишком нужен самолет для ДРЛО", — сказал Юрий Игнат.

По его словам, враг программирует беспилотники и ракеты еще на земле, в результате они летят по указанному маршруту к указанным целям. Зато самолет А-50 может только выявлять пуски ракет украинской противовоздушной обороны и предоставлять информацию своим командным пунктам.

Кроме этого, Игнат отметил, что впервые в истории был уничтожен самолет такого класса и еще и с воздушным командным пунктом.

"Уничтожение А-50 — это очень хороший знак, и для нас, и для стран Запада", — заявил он.

В частности, Украина показала, что умело применяет предоставленное вооружение, может проводить различные операции по уничтожению противника там, где тот этого не ожидает.

Уничтожение А-50: что известно

Вечером 14 января народный депутат от "Слуги народа", заместитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Юрий Мысягин сообщил, что украинские бойцы поразили два российских самолета — А-50 и Ил-22.

15 января главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил уничтожение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 в Приазовье.

Напомним, 16 января спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал, что потеря одного самолета А-50 кардинально не повлияет на расклад российских сил с применением авиации на фронте. Однако враг начнет вести себя осторожнее в небе.