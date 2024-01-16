"ЗСУ знищені вже двічі": у Міноборони РФ розповіли про "перемоги" на війні в Україні

Російські чиновники намагаються переконати громадян РФ, що Україна зазнала великих втрат під час війни. Водночас вони замовчують кількість загиблих військових ЗС РФ.

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У Міноборони РФ впевнені, що російська армія двічі змінила склад Збройних сил України, які захищають свою Вітчизну від вторгнення країни-агресора. Уперше це начебто зробили до літа 2022 року, потім повторили ще раз. Про "успіхи" та "перемоги" ЗС РФ заявив радник міністра оборони РФ Андрій Ільницький в інтерв'ю порталу "Международная жизнь".

За словами Ільницького, російська армія "перемагала" українську двічі — у перші місяці вторгнення у 2022 році та влітку 2023 року під час контрнаступу.

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У травні-червні 2022 року російські війська "знищили українську армію станом на лютий 2022 року". Після цього, запевнив радник міністра оборони РФ Сергія Шойгу, в Україні мобілізували ще 150 тис. осіб, які мали взяти участь у контрнаступі України.

Із липня 2022 року 150 тис. українських новобранців навчалися й озброювалися, зауважив журналістам представник Міноборони РФ. Під час наступного контрнаступу вони всі начебто загинули.

"У процесі відбиття контрнаступу це теж було ліквідовано", — заявив Ільницький.

Під час спілкування з журналістами радник Шойгу нічого не сказав про втрати, яких зазнають російські війська на війні в Україні.

Представник Міноборони РФ про втрати України на війні Фото: Скриншот

Війна РФ — деталі втрат

У звіті українського командування станом на ранок 16 січня вказано, що російська армія втратила більш як 370 тис. осіб пораненими та загиблими. Зокрема, росіяни втрачають військову техніку та навчених спеціалістів. Наприклад, 14 січня було знищено літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50: разом із ним знешкодили весь екіпаж і фахівців, які працювали з обладнанням. 23 грудня 2023 року вибухнув ВДК "Новочеркасск": на його борту, згідно із заявами росЗМІ, могли загинути майже 80 осіб.

Нагадуємо, у січні 2024 року екснардеп і ексгенпрокурор Юрій Луценко заявив, що українське суспільство повинно знати про втрати армії під час війни. За його оцінками, ідеться про близько 190 тис. загиблих бійців ЗСУ за майже два роки повномасштабного вторгнення. Водночас Фокус дослідив публікації в медіа щодо можливих втрат ЗСУ й думку експертів щодо того, чи варто їх оприлюднювати.