Загибель британців на війні в Україні: родичі говорять про страту росіянами, — ЗМІ (фото)

За словами батька Ендрю Бегшоу, результати розтину показують, що його сина було поранено пострілами в тулуб і добито в голову.

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Британські волонтери Ендрю Бегшоу і Крістофер Перрі були страчені найманцями ПВК "Вагнер". Про це заявив батько Ендрю професор Філіп Бегшоу, який проживає в Новій Зеландії, пише видання Sky News.

За словами професора, результати розтину показують, що його син був поранений пострілами в тулуб і добитий у голову. Він заявив, що це "класичний стиль виконання", а також сказав, що у Крістофера Перрі такі ж рани.

Філіп Бегшоу зазначив, що люди, з якими він і його дружина Сью розмовляли в Україні, припускають, що Ендрю і Крістофера стратили найманці ПВК "Вагнер".

Журналісти зазначили, що родичі Перрі не давали публічних коментарів щодо смерті волонтера.

У матеріалі йдеться, що після смерті сина професор Бегшоу і його дружина Сью почали збирати гроші для України через меморіальний фонд Ендрю.

"Ми справді пишаємося тим фактом, що він був самим собою, він ні з ким себе не порівнював, він просто робив те, що вважав правильним", — кажуть батьки.

Вони закликали уряд Великої Британії розслідувати, чи було скоєно воєнний злочин щодо їхнього сина Ендрю і Крістофера Перрі.

Крістофер Перрі та Ендрю Бегшоу Фото: Sky News

Загибель британських волонтерів на війні в Україні: що відомо

Нагадаємо, що в січні 2023 року стало відомо про зникнення громадян Великої Британії Крістофера Перрі та Ендрю Бегшоу. 6 січня вони виїхали з Краматорська до Соледара, після чого зв'язок із ними обірвався. Наступного дня, 7 січня, інформація про зниклих англійців надійшла до чергової частини Бахмутського райвідділу поліції.

Уже 12 січня тоді ще живий глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин повідомив, що в Соледарі загинув один із двох раніше зниклих громадян Великої Британії. Також було знайдено документи британців.

Документи загиблих британців

Пізніше журналісти BBC повідомили, що Кріс і Ендрю були вбиті під час спроби евакуації літньої жінки: в їхню машину влучив артилерійський снаряд.

Також нагадаємо, що у ЗСУ назвали місто, яке ЗС РФ хочуть захопити. За словами офіцера пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олега Калашникова, особовий склад противника використовуватимуть для штурмів українських позицій у районі міста Часів Яр. Від атак із бронетехнікою окупанти поступово відмовляються.