Безкоштовні ліки, проїзд та житло: юрист розповів про пільги для осіб зі статусом УБД
Статус учасника бойових дій підтверджує, що військовослужбовець виконував бойові завдання на фронті, розповів юрист Михайло Лобунько.
Деякі українські військові можуть отримати статус і посвідчення учасника бойових дій. Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько розповів у коментарі "РБК-Україна", які пільги можуть отримати бійці.
Він зазначив, що статус учасника бойових дій підтверджує, що військовий виконував бойові завдання на фронті. Особи зі статусом УБД мають низку пільг від держави, а саме:Важливо
- безкоштовне отримання ліків, імунобіологічних препаратів і виробів медичного призначення за рецептами лікарів;
- безкоштовне проходження лікування в санаторіях або отримувати компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
- отримання 75% знижки оплати за користування житлом — 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну людину, що постійно мешкає в житлі та має право а знижку плати, й додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю;
- отримання 75% знижки на оплату комунальних послуг — газ, електроенергія та інше;
- безкоштовний проїзд в усіх видах міського, міжобласного транспорту;
- раз на два роки можна безкоштовно отримати квиток на залізниці, авіа чи автобуси в обидва боки, а раз на рік — зі знижкою в 50%;
- безкоштовні медичні обстеження у лікарів;
- обслуговування без черги в лікарнях, аптеках та комунальних закладах.
Зі слів юриста, учасники бойових дій, що отримали поранення, контузію чи каліцтво під час участі в бойових діях чи на військовій службі, забезпечуються житловою площею. Зокрема, за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами чи організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.
Повний список пільг, що передбачені для осіб зі статусом УБД прописані в статті 12 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".
Нагадаємо, 8 листопада 2023 року нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні два законопроєкти щодо спрощення отримання статусу УБД.
Раніше повідомлялося, що для осіб зі статусом УБД передбачено низку соціальних пільг, зокрема й медичних. Наразі це питання регулюють низка нормативно-правових актів.