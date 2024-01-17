Безкоштовні ліки, проїзд та житло: юрист розповів про пільги для осіб зі статусом УБД

Статус учасника бойових дій підтверджує, що військовослужбовець виконував бойові завдання на фронті, розповів юрист Михайло Лобунько.

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Деякі українські військові можуть отримати статус і посвідчення учасника бойових дій. Юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Михайло Лобунько розповів у коментарі "РБК-Україна", які пільги можуть отримати бійці.

Він зазначив, що статус учасника бойових дій підтверджує, що військовий виконував бойові завдання на фронті. Особи зі статусом УБД мають низку пільг від держави, а саме:

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безкоштовне отримання ліків, імунобіологічних препаратів і виробів медичного призначення за рецептами лікарів;

безкоштовне проходження лікування в санаторіях або отримувати компенсацію вартості самостійного санаторно-курортного лікування;

отримання 75% знижки оплати за користування житлом — 21 квадратний метр загальної площі житла на кожну людину, що постійно мешкає в житлі та має право а знижку плати, й додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю;

отримання 75% знижки на оплату комунальних послуг — газ, електроенергія та інше;

безкоштовний проїзд в усіх видах міського, міжобласного транспорту;

раз на два роки можна безкоштовно отримати квиток на залізниці, авіа чи автобуси в обидва боки, а раз на рік — зі знижкою в 50%;

безкоштовні медичні обстеження у лікарів;

обслуговування без черги в лікарнях, аптеках та комунальних закладах.

Зі слів юриста, учасники бойових дій, що отримали поранення, контузію чи каліцтво під час участі в бойових діях чи на військовій службі, забезпечуються житловою площею. Зокрема, за рахунок жилої площі, що передається міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами чи організаціями у розпорядження місцевих рад та державних адміністрацій, протягом двох років з дня взяття на квартирний облік.

Повний список пільг, що передбачені для осіб зі статусом УБД прописані в статті 12 закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Нагадаємо, 8 листопада 2023 року нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада ухвалила в першому читанні два законопроєкти щодо спрощення отримання статусу УБД.

Раніше повідомлялося, що для осіб зі статусом УБД передбачено низку соціальних пільг, зокрема й медичних. Наразі це питання регулюють низка нормативно-правових актів.