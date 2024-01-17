Гвардійці "Спартану" зупинили прорив БМД-4М та піхоти в районі Вербового, – журналіст (фото)

Стрімкого прориву росіянам зробити не вдалося, оскільки БМП була зупинена, а жива сила ліквідована операторами дронів.

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Українські захисники зупинили російську БМД-4М поблизу села Вербове Запорізької області. Подробиці повідомив журналіст Юрій Бутусов у Telegram.

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Він розповів, що техніка допомагала ворожій піхоті штурмувати позиції гвардійців 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан". Стрімкого прориву окупантам зробити не вдалося. БМП була зупинена, жива сила противника ліквідована операторами дронів бригади.

"Наші воїни щільним вогнем змусили їх відступити", – повідомив він.

Фото: скрін відео

У звіті Генерального штабу ЗСУ від 17 січня йдеться про те, що на Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового.

Фото: скрін відео

Знищення БМД РФ на фронті

На Запорізькому напрямку БМД-4М із піхотою повітряно-десантних військ потрапила, як повідомив Юрій Бутусов, потрапила під обстріл і, крім цього, підірвалася на міні. Подія відбулася на ділянці Новопрокопівка — Вербове на Запорізькому напрямку.

У вересні дрони ЗСУ позбавили росіян новітньої БМД-4М. Техніка рухалася ґрунтовою дорогою, коли в неї врізався український дрон. БМД вибухнула зсередини і її передній сектор башти охопив вогонь. Безпілотник, який вилетів на дорозвідку, зняв уже понівечену вибухом машину: техніку буквально розірвало на шматки.

У липні бійці 88-го окремого батальйону морської піхоти уразили бойову машину десанту моделі 4М у Донецькій області. Аеророзвідники ЗСУ з повітря завдяки дрону виявили на дорозі кілька одиниць російської техніки різного ступеня цілісності. Серед них виявилася також і БМД-3М з боєкомплектом на борту.

Нагадаємо, 17 січня ЗСУ під Авдіївкою знищили рідкісний раритет радянського оборонпрому – БТР-50. Окупанти залишили підбиту техніку. Зараз в Росії може бути до 1000 одиниць таких бронетранспортерів.