Мобілізація в Україні: адвокат назвав, за яких умов ТЦК вважають громадянина ухилянтом

ТЦК та СП можна не відвідувати після отримання повістки, але з поважних причин, які підтверджуються документально.

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За ухилення від служби за мобілізацією в Україні передбачено відповідальність, зокрема й кримінальну. Адвокат Олександр Камша, арбітражний керуючий юридичної фірми Ілляшев та Партнери, повідомив у коментарі NV подробиці.

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Він назвав, за яких умов громадянина ТЦК та СП вважають ухилянтом, а також, коли передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Норми передбачають штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку. Військовозобов'язані повинні дотримуватися таких вимог:

перебувати на військовому обліку;

прибути за викликом через повістку до ТЦК;

проходити медогляд;

уточнити дані, коли ті змінюються;

подавати до 1 жовтня щороку документи, що підтверджують право громадян на відстрочку від призову на строкову військову службу;

не змінювати місце проживання з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час;

ставати на військовий облік протягом семи днів з дня зміни місця проживання;

звіряти власні персональні дані не рідше за раз на п‘ять років.

Кримінальна відповідальність під час мобілізації 2024 року для ухилянтів настає у тому разі, коли військовозобов'язаний, який не має права на відстрочку після належного вручення повістки, пройшовши військово-лікарську комісію був визнаний придатним або обмежено придатним до служби, але не з’явився до пункту збору у зазначену дату. Це відбувається після отримання мобілізаційного розпорядження.

ТЦК та СП можна не відвідувати після отримання повістки, але з поважних причин, які підтверджуються документально.

Мобілізація в Україні та відстрочка від призову

Адвокат Роман Сімутін 16 січня заявив, що у ТЦК та СП часто відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації без проходження військово-лікарської комісії. ТЦК та СП повинен надати відстрочку громадянину, якщо той має на це відповідне право, адже це "імперативна норма", що передбачає обов'язок, а не право. З його слів, до вересня 2023 року ТЦК надавав відстрочку після подання скарги, проте потім перестав, а у всіх військкоматах почали формувати майже ідентичні відповіді.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, кого з чоловіків призвуть до ЗСУ через службу зайнятості. Громадяни зможуть самостійно обирати спеціальності та підрозділи для служби, як розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко.