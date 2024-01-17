Зеленський пояснив, що чекає військовозобов'язаних чоловіків в Україні (відео)

Президент Володимир Зеленський вважає, що на відміну від Росії, де Кремль відправляє своїх громадян на "м’ясні штурми", Україна поважає права людини.

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Усі військовозобов'язані чоловіки мають бути в Україні, оскільки повинні воювати або працювати. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час виступу у Давосі на полях Всесвітнього Економічного Форуму.

Він прокоментував потребу Сил оборони в новобранцях та перебування чоловіків мобілізаційного віку за кордоном. З його слів, це питання закону та справедливості. На його думку, громадяни повинні, або воювати, або працювати.

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"В Україні не можна просто дихати повітрям. Ми у війні", – пояснив посадовець.

Він вважає, Україна поважає права людини на відміну від Росії, де Кремль відправляє своїх громадян на "м’ясні штурми". На його думку, наші державі завжди не вистачатиме людей.

Зеленський прокоментував й підтримку з боку Заходу. За його словами, підтримка від партнерів не йде на забезпечення зарплати для військових. У цьому зв'язку, забезпечення військових — це питання платників податків.

Мобілізація в Україні та відповідальність за ухилення

Адвокат Олександр Камша назвав, за яких умов громадянина ТЦК та СП вважають ухилянтом, а також, коли передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Норми передбачають штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку.

З його слів, коли військовозобов'язаний пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним або обмежено придатним до служби, але не з’явився до пункту збору у зазначену дату, наступає кримінальна відповідальність. Це відбувається після отримання мобілізаційного розпорядження.

Нагадаємо, 17 січня стало відомо, кого з чоловіків призвуть до ЗСУ через службу зайнятості. Як зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко, Державна служба зайнятості допомагатиме чоловікам працевлаштуватися до ЗСУ. Громадяни зможуть самостійно обирати спеціальності та підрозділи.