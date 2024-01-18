Чинний закон про мобілізацію робочий, але його не виконують, — генерал Кривонос (відео)

За словами генерал-майора запасу, змусити працювати президента, який визначає етапи і терміни проведення мобілізації.

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Чинне законодавство щодо мобілізації досить робочі, але їх треба виконувати. Про це заявив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, влада має виконувати чинні закони, але вона намагається зняти з себе відповідальність за бездіяльність у попередні роки війни.

Кривонос також заявив, що треба змусити працювати президента, який визначає етапи і терміни проведення мобілізації.

Генерал зазначив, що українське суспільство сприймає все так:

є Україна, яка воює в окопах;

є Україна, яка забезпечує ту, яка в окопах;

є Україна, яка чекає, що якийсь закон буде опрацьований і чи буде він популярний.

"Давайте спочатку все ж таки змусимо нашу владу виконувати ті закони, які вже існують", — наголосив генерал-майор запасу ЗСУ.

Кривонос також прокоментував слова Володимира Зеленського про необхідність мобілізувати 500 тисяч українців.

"Я не впевнений, що він дочитав ту записку, яку в повному обсязі йому писав той самий Залужний, тому що там не одна, не дві і не три сторінки, це по-перше. І цифра там явно не 500 стояла. А якщо навіть 500, то вона була рознесена не на один, не два і не три місяці, а поетапно. Ця маніпуляція одразу і 500 — це взагалі не на користь ні суспільства, ні на користь військових", — сказав він.

Сергій Кривонос про мобілізацію (дивитися з 21 хвилини)

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