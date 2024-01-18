"Під контроль": РФ хоче стежити за українцями в окупації, — Федоров (відео)

За словами мера Мелітополя, у супротивника є задача щодо вирішення одразу кількох питань. Одне з них стосується регулярних ddos-атак, яких він хоче позбутися.

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Російські загарбники продовжують встановлювати свої правила на тимчасово окупованих територіях України і цього разу вони можуть посилитися. Подробицями поділився мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, противник хоче ухвалити закон, за допомогою якого відстежуватиме місцеперебування жителів тих територій, які тимчасово перебувають під контролем Кремля.

Обчислювати геолокацію людей хочуть за допомогою IP-адреси пристроїв. Це, на думку противника, має допомогти захиститися від ddos-атак, які регулярно відбуваються останнім часом.

"Таким чином вони хочуть вирішити кілька питань. Насамперед, ретельно стежити за людьми. А з іншого — захиститися від ddos-атак, які відбуваються в РФ. І таким чином намагаються взяти ще більше під контроль їхню мережу Інтернет", — заявив Іван Федоров.

Коли почнеться реалізація такого плану противника — інформації немає.

До слова, раніше Іван Федоров розповідав, що противник може місяцями не платити зарплату жителям тимчасово окупованих територій. За його словами, у людей фактично немає грошей на те, щоб купити додому продукти. Крім того, противник почав відправляти на фронт навіть колаборантів. Соціальна напруга зростає.

"Комусь забули про 20 років стажу, комусь забули про заслуги перед своєю країною, комусь забули просто нарахувати пенсію. Сьогодні масове обурення у пенсіонерів з однієї простої причини — ті гроші, які вони отримують від окупантів, їх недостатньо для того, щоб просто купити собі продукти", — заявив Іван Федоров.

Нагадаємо, 28 грудня повідомлялося, що діти в окупації почали масово хворіти після "вакцинації", яку проводив противник. За словами мера Мелітополя Івана Федорова, інформація про те, на що саме хворіють українці в захоплених регіонах, потребує підтвердження, однак батьки дітей пов'язують це зі "щепленням від грипу".