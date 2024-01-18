"Под контроль": РФ хочет следить за украинцами в оккупации, — Федоров (видео)

По словам мэра Мелитополя, у противника есть цель по решению сразу нескольких вопросов. Один из них касается регулярных ddos-атак, от которых он хочет избавиться.

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Российские захватчики продолжают устанавливать свои правила на временно оккупированных территориях Украины и в этот раз они могут ужесточиться. Подробностями поделился мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, противник хочет принять закон, с помощью которого будет отслеживать местонахождение жителей тех территорий, которые временно находятся под контролем Кремля.

Вычислять геолокацию людей хотят при помощи IP-адреса устройств. Это, по мнению противника, должно помощь защититься от ddos-атак, которые регулярно происходят в последнее время.

"Таким образом они хотят решить несколько вопросов. Прежде всего, тщательно следить за людьми. А с другой — защититься от ddos-атак, которые происходят в РФ. И таким образом пытаются взять еще больше под контроль их сеть Интернет", — заявил Иван Федоров.

Когда начнется реализация такого плана противника — информации нет.

К слову, ранее Иван Федоров рассказывал, что противник может месяцами не платить зарплату жителям временно оккупированных территорий. По его словам, у людей фактически нет денег на то, чтобы купить домой продукты. Кроме того, противник начал отправлять на фронт даже коллаборантов. Социальное напряжение растет.

"Кому-то забыли про 20 лет стажа, кому-то забыли про заслуги перед своей страной, кому-то забыли просто начислить пенсию. Сегодня массовое негодование у пенсионеров по одной простой причине — те деньги, которые они получают от оккупантов, их недостаточно для того, чтобы просто купить себе продукты", — заявил Иван Федоров.

Напомним, 28 декабря сообщалось, что дети в оккупации начали массово болеть после "вакцинации", которую проводил противник. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, информация о том, чем именно болеют украинцы в захваченных регионах требует подтверждения, однако родители детей связывают это с "прививкой от гриппа".