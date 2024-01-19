Відновити баланс сил: Пакистан оголосив про наявність у ВПС гіперзвукової зброї (відео)

Експерти припустили, що може йтися не про нову ракету, а про протикорабельну CM-400AKG, яку країна придбала п'ять років тому для своїх винищувачів JF-17 Thunder.

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Військово-повітряні сили Пакистану заявили про існування гіперзвукової ракети. За словами маршала авіації Захіра Ахмеда Бабера Сідху, зброя є частиною більш масштабних зусиль із модернізації "для протидії загрозам, що розвиваються". Про це повідомили 18 січня оглядачі Defence News.

Наявність гіперзвукової зброї дасть змогу Пакистану створити "потужну силу і відновити баланс сил у регіоні", зазначив воєначальник. Крім того, Пакистан має намір модернізувати винищувач J-10C, безпілотні апарати, системи РЕБ і ППО, а також високомобільні системи протиповітряної оборони.

Тим часом пакистанські військові відмовилися надати додаткову інформацію щодо гіперзвукових ракет, яку запросили журналісти Defence News.

Про яку ракету може йти мова

Оглядачі пишуть, що Китай, який є основним постачальником озброєння, ще 2022 року представив свою гіперзвукову ракету YJ-21E повітряного базування на авіасалоні в Чжухаї. Однак ракета призначена для бомбардувальника H-6K Badger, якого немає в арсеналі ВПС Пакистану.

Військовий аналітик центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень Тімоті Райт вважає, що так звана "гіперзвукова" ракета Пакистану найімовірніше, не нова зброя, а CM-400AKG, яку країна придбала п'ять років тому для своїх винищувачів JF-17 Thunder. Причому відповідний відеоролик із зображенням ракети CM-400AKG є у відкритому доступі.

"За словами виробника ракети китайської корпорації Aviation Industry Corporation of China, ракета CM-400AKG може рухатися на гіперзвукових швидкостях, тобто понад 5 Махів. Однак незалежної оцінки цього твердження не було. Можливо, ракета є надзвуковою, що досягає швидкості від 3 до 4,9 Маха", — наголосив Райт.

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Раніше повідомлялося, що Пакистан нещодавно оголосив про плани закупити у Китаю стелс-винищувачів FC-31. Як заявив маршал авіації Пакистану Захір Ахмед Бабер Сідху, літаки надійдуть на озброєння в найближчому майбутньому.