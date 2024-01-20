Масовий наліт дронів: ЗС РФ атакували Україну кількома групами БПЛА (карта)

Повітряну тривогу було оголошено в Херсонській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Житомирській, Київській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях.

Related video

Увечері 19 січня російські війська атакували Україну дронами. Так, окупанти запустили кілька груп БПЛА. Уперше про атаку повідомили в ЗСУ о 20:29.

Спершу небезпеку оголосили для Херсонської та Миколаївської областей. Пізніше друга група дронів зайшла в Миколаївську область, а пізніше — ще одна.

"Друга група ударних БПЛА з Миколаївської області рухається Одеською областю, напрямок північно-західний!" — зазначили в Повітряних силах ЗСУ о 21:26.

Потім стало відомо про четверту групу російських безпілотників у Херсонській області.

О 21:57 Повітряні сили повідомили про рух дронів:

1 група в Кіровоградській області курсом на північ;

2 група в Одеській області курсом на північний захід у напрямку Вінницької області;

3 і 4 групи в Миколаївській області курс північно-західний;

5 група рухається з півдня в Херсонській області в напрямку Миколаївської області.

О 22:27 загрозу було оголошено для Черкаської області. О 23:21 повітряну тривогу скасували для Одеської, Миколаївської та Херсонської областей, проте приблизно за годину загрозу було оголошено для Київської області, а пізніше — для Вінницької області.

"Група ударних БпЛА на кордоні Київської та Житомирської областей рухається в напрямку Житомира!" — ідеться в повідомленні від 00:54 ночі 20 січня.

Повітряна тривога в Україні

Уже о 01:33 ночі Повітряні сили повідомили про рух дронів у бік Хмельницької області, а саме до Старокостянтинова. Лише після другої години ночі ЗСУ оголосили відбій тривоги у зв'язку з атакою дронів.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області затримали ексмитника, який наводив С-300 на позиції ЗСУ під Вугледаром. За інформацією слідства, чоловік обходив місцевість у перервах між обстрілами. Інформацію про виявлені позиції українських військових він передавав російській спецслужбі.

Крім того, поліцейський екіпаж "Білі ангели" показав, як евакуював чоловіка з-під Донецька. Правоохоронці показали, як під обстрілами вивезли пораненого. Зазначається, що він зі знайомим наводили порядок біля будинку, коли біля них розірвалися снаряди.