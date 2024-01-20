Бійці Perun Group розбили колону бронетехніки ЗС РФ на Донбасі (відео)

Захисники били ворожу техніку снарядами з безпілотників та FPV-дронами. Бої відбулися в районі Новомиколаївки Донецької області.

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Українські десантники зі складу 79-ї десантно-штурмової бригади розбили російську колону, яка йшла на штурм. Про це повідомляє телеграм-канал підрозділу БПЛА Perun Group.

Колона танків, БМП та іншої техніки ворожої техніки рухались на штурм українських позицій. Проте її розбили українські військові завдяки своєчасній аеророзвідці та роботи з БПЛА. Окупантів били ударними дронами, FPV-дронами та артилерією. Завдяки цьому вдалося відбити спробу наступу ворога, які щодня намагаються прорватись вглибину позицій сил оборони.

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"У нас є засоби, які можуть діставати ворога там, де вони не чекають", — Юрій Ігнат в інтерв'ю Фокусу

Як зазначає OSINT-аналітик Cloooud, події відбулися в районі Новомиколаївки, що в Донецькій області. Також відео містить в собі архівні кадри за період листопад-грудень 2023 року.

У ранковому зведенні Генштабу від 20 січня вказується, що українські військові на Марʼїнському напрямку відбили 12 атак біля Георгіївки, Марʼїнки та Новомихайлівки. Також ЗС РФ завдали авіаударів по Авдіївці, Орлівці та Новомихайлівці.

Нагадаємо, 19 січня адмірал НАТО порадив готуватися до війни з РФ та закликав цивільних зробити запас провіанту.

Також повідомлялося, що 47-а бригада показала екіпаж ЗСУ після дуелі Bradley з танком Т-90 "Прорив" під Степовим.