Бойцы Perun Group разбили колонну бронетехники ВС РФ на Донбассе (видео)

Защитники били вражескую технику снарядами с беспилотников и FPV-дронами. Бои произошли в районе Новониколаевки Донецкой области.

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Украинские десантники из состава 79-й десантно-штурмовой бригады разбили российскую колонну, которая шла на штурм. Об этом сообщает телеграм-канал подразделения БПЛА Perun Group.

Колонна танков, БМП и другой техники вражеской техники двигались на штурм украинских позиций. Однако ее разбили украинские военные благодаря своевременной аэроразведке и работе с БПЛА. Оккупантов били ударными дронами, FPV-дронами и артиллерией. Благодаря этому удалось отразить попытку наступления врага, которые ежедневно пытаются прорваться вглубь позиций сил обороны.

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"У нас есть средства, которые могут доставать врага там, где они не ждут", — Юрий Игнат в интервью Фокусу

Как отмечает OSINT-аналитик Cloooud, события произошли в районе Новониколаевки, что в Донецкой области. Также видео содержит в себе архивные кадры за период ноябрь-декабрь 2023 года.

В утренней сводке Генштаба от 20 января указывается, что украинские военные на Марьинском направлении отбили 12 атак возле Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки. Также ВС РФ нанесли авиаудары по Авдеевке, Орловке и Новомихайловке.

Напомним, 19 января адмирал НАТО посоветовал готовиться к войне с РФ и призвал гражданских сделать запас провианта.

Также сообщалось, что 47-я бригада показала экипаж ВСУ после дуэли Bradley с танком Т-90 "Прорыв" под Степным.