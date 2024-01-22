Туск призначив уповноваженого уряду Польщі з відновлення України (відео)

Прем'єр заявив, що Варшава спільно з Києвом шукатиме джерела фінансування і готова виробляти обладнання та матеріали для України.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до Києва 22 січня повідомив про призначення уповноваженого уряду Польщі з питань відновлення України. Про це Туск розповів під час пресконференції в Києві.

За словами польського прем'єра, уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України призначено депутата Сейму Павла Коваля, який очолює комітет із закордонних справ.

"До складу моєї делегації також входить пан Павло Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відновлення України. Ми хочемо брати активну участь не тільки в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відновлення", — наголосив Туск.

Він зауважив, що Польща буде готова виробляти обладнання та матеріали для України.

"Ми разом будемо шукати джерела фінансування. Ми не будемо ухилятися від комерційних принципів", — пообіцяв прем'єр.

Туск у Києві нагадав про загрозу, з якою стикається сьогодні Європа. Він заявив, що важливо усвідомлювати: Україна бореться за безпеку всього вільного світу.

"Це не гасло. Це не порожні слова про те, що тут вирішується доля вільного світу", — заявив очільник польського уряду.

Прем'єр додав, що в Польщі безумовно є політичні конфлікти, оскільки це демократична країна.

"Але стосовно підтримки України розбіжностей немає. Ми досягли домовленості з паном президентом (Зеленським. — Ред.) про роль Польщі, яка буде повністю підтримувати якнайшвидший вступ України до Європейського Союзу", — наголосив голова польського уряду.

Хто такий Павло Коваль

Павел Роберт Коваль — польський політик, доктор гуманітарних наук, історик, публіцист.

Був депутатом Сейму V, VI і IX скликань, колишній заступник міністра закордонних справ.

З 2009-го до 2014 року депутат Європарламенту, у 2011-2013 роках голова партії PJN.

Відновлення України — хто допомагає

Нагадаємо, що Україні у відновленні після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році зголосилася допомагати велика кількість країн

На сьогодні відомо, що з осені 2023 року президент США Джо Байден призначив нового спеціального представника США з економічного відновлення України — Пенні Пріцкер.

Наприкінці минулого року Фінляндія також надала частину плану щодо участі країни в післявоєнному відновленні України.

Крім того, три країни підтримають відновлення української транспортної галузі в межах "Групи спільних інтересів для України". Це — Литва, Швеція та Канада.

Збільшити виробничі потужності та розширити виробництво боєприпасів має Румунія, яка підписала меморандум з Україною про взаєморозуміння та співпрацю.

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Нагадаємо, Фокус писав, що Словенія готова виділити гранти до 5 млн євро на відновлення України. За словами заступника міністра відновлення Анни Юрченко, гуманітарна допомога, надана Любляною, є найбільшою допомогою, яку країна надала кому-небудь за останнє десятиліття.