Туск назначил уполномоченного правительства Польши по восстановлению Украины (видео)

Премьер заявил, что Варшава будет совместно с Киевом искать источники финансирования и готова производить оборудование и материалы для Украины.

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Премьер-министр Польши Дональд Туск во время визита в Киев 22 января сообщил о назначении уполномоченного правительства Польши по вопросам восстановления Украины. Об этом Туск рассказал во время пресс-конференции в Киеве.

По словам польского премьера, уполномоченным правительства Польши по вопросам восстановления Украины назначен депутат Сейма Павел Коваль, который возглавляет комитет по иностранным делам.

"В состав моей делегации также входит господин Павел Коваль, которого правительство назначит уполномоченным по вопросам восстановления Украины. Мы хотим активно участвовать не только в помощи Украине в войне с Россией, но и в процессе восстановления", — подчеркнул Туск.

Он заметил, что Польша будет готова производить оборудование и материалы для Украины.

"Мы вместе будем искать источники финансирования. Мы не будем уклоняться от коммерческих принципов", — пообещал премьер.

Туск в Киеве напомнил об угрозе, с которой сталкивается сегодня Европа. Он заявил, что важно осознавать: Украина борется за безопасность всего свободного мира.

"Это не лозунг. Это не пустые слова о том, что здесь решается судьба свободного мира", — заявил глава польского правительства.

Премьер добавил, что в Польше безусловно есть политические конфликты, поскольку это демократическая страна.

"Но по поводу поддержки Украины разногласий нет. Мы достигли договоренности с господином президентом (Зеленским. — Ред.) о роли Польши, которая будет полностью поддерживать скорейшее вступление Украины в Европейский Союз", — акцентировал глава польского правительства.

Кто такой Павел Коваль

Павел Роберт Коваль — польский политик, доктор гуманитарных наук, историк, публицист.

Был депутатом Сейма V, VI и IX созывов, бывший заместитель министра иностранных дел.

С 2009-го по 2014 год депутат Европарламента, в 2011-2013 годах председатель партии PJN.

Восстановление Украины — кто помогает

Напомним, что Украине в восстановлении после полномасштабного вторжения России в 2022 году вызвалось помогать большое количество стран

На сегодняшний день известно, что с осени 2023 года президент США Джо Байден назначил нового специального представителя США по экономическому восстановлению Украины — Пенни Прицкер.

В конце прошлого года Финляндия также предоставила часть плана относительно участия страны в послевоенном восстановлении Украины.

Кроме того, три страны поддержат восстановление украинской транспортной отрасли в рамках "Группы общих интересов для Украины". Это — Литва, Швеция и Канада.

Увеличить производственные мощности и расширить производство боеприпасов должна Румыния, которая подписала меморандум с Украиной о взаимопонимании и сотрудничестве.

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"Дадут деньги только за реформы": эксперт об условиях помощи Украине со стороны ЕС (видео)

Напомним, Фокус писал, что Словения готова выделить гранты до 5 млн евро на восстановление Украины. По словам замминистра восстановления Анны Юрченко, гуманитарная помощь, предоставленная Любляной, является самой большой помощью, которую страна оказала кому-либо за последнее десятилетие.