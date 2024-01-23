Комплекс "Ураган-1М": чи доїхала російська відповідь HIMARS до фронту

Окупанти заявляють про відправлення на війну перших РСЗВ "Ураган-1М", які мають особливість перезаряджання, що і у HIMARS.

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У РФ заявили про постачання в армію першої партії бікаліберної системи залпового вогню "Ураган-1М". На порталі Army Recognition проаналізували, чи доїхали машини на фронт.

Російська компанія НВО "Сплав" могла поставити партію "Ураган-1М" у ЗС РФ для війни проти України. Заявляється про розгортання серійного виробництва РСЗВ, яка покликана для боротьби з західними системами в українській армії. У РФ навіть стверджують, що їхній "Ураган-1М" можна порівняти з HIMARS.

Але автори порталу звертають увагу, що у РФ різні джерела називають різні характеристики машини. Існує модернізація радянського "Урагану" з кращою електронікою, а є машина на базі білоруського шасі МЗКТ-7930 8х8. Перевірити цю інформацію складно, пишуть у виданні, бо немає можливості перевірити точну геолокацію й тип машин.

Також наводиться приклад з російським танком Т-14 "Армата", який нібито вже воював на фронті проти України й серійне виробництво котрого має початись на початку 2024 року. Проте жодних візуальних доказів не було. Таємний характер розгортання РСЗВ "Ураган-1М" на фронті може вказувати, що РФ хоче оцінити ефективність "Урагану-1М" у малій серії перед початком серійного виробництва.

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Основною особливістю РСЗВ "Ураган-1М" є те, що пускова установка схожа на HIMARS. Замість заряджання кожного снаряду окремо змінюється весь пакет, що значно зменшує час на перезарядку. Окрім цього пускова може бути зі снарядами 220-мм чи 300-мм. У першому випадку кількість пускових труб складає 30 одиниць, а у другому дві по 12. Також на машину підходять радянські та більш сучасні боєприпаси.

Нагадаємо, 2 січня ЗМІ писали, що РФ не знищила жодного HIMARS з тих, що передали Україні.

15 січня РФ відправила на війну першу партію САУ "Коалиция-СВ".