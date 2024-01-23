Комплекс "Ураган-1М": дойшел ли российский ответ HIMARS до фронта

Оккупанты заявляют об отправке на войну первых РСЗО "Ураган-1М", которые имеют особенность перезарядки, что и у HIMARS.

Related video

В РФ заявили о поставках в армию первой партии бикалиберной системы залпового огня "Ураган-1М". На портале Army Recognition проанализировали, доехали ли машины на фронт.

Российская компания НПО "Сплав" могла поставить партию "Ураган-1М" в ВС РФ для войны против Украины. Заявляется о развертывании серийного производства РСЗО, которая призвана для борьбы с западными системами в украинской армии. В РФ даже утверждают, что их "Ураган-1М" можно сравнить с HIMARS.

Но авторы портала обращают внимание, что в РФ разные источники называют разные характеристики машины. Существует модернизация советского "Урагана" с лучшей электроникой, а есть машина на базе белорусского шасси МЗКТ-7930 8х8. Проверить эту информацию сложно, пишут в издании, потому что нет возможности проверить точную геолокацию и тип машин.

Также приводится пример с российским танком Т-14 "Армата", который якобы уже воевал на фронте против Украины и серийное производство которого должно начаться в начале 2024 года. Однако никаких визуальных доказательств не было. Тайный характер развертывания РСЗО "Ураган-1М" на фронте может указывать, что РФ хочет оценить эффективность "Урагана-1М" в малой серии перед началом серийного производства.

Важно

ВСУ уничтожили батареи РСЗО "Ураган", из которых оккупанты обстреливали Херсон, — ОК "Південь" (видео)

Основной особенностью РСЗО "Ураган-1М" является то, что пусковая установка похожа на HIMARS. Вместо зарядки каждого снаряда отдельно меняется весь пакет, что значительно уменьшает время на перезарядку. Кроме этого пусковая может быть со снарядами 220-мм или 300-мм. В первом случае количество пусковых труб составляет 30 единиц, а во втором две по 12. Также на машину подходят советские и более современные боеприпасы.

Напомним, 2 января СМИ писали, что РФ не уничтожила ни одного HIMARS из тех, что передали Украине.

15 января РФ отправила на войну первую партию САУ "Коалиция-СВ".