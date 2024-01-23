"В очах все почорніло": боєць ЗСУ втратив зір під час бою і навпомацки добирався до своїх (фото)

Чоловік потрапив під мінометний обстріл і відчув, що уламками йому сильно посікло обличчя і руки. Далі він просто опинився в темряві.

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Український захисник, 36-річний Олександр Юрченко з Чернігівщини дивом вижив під час мінометного обстрілу. Він втратив зір і наосліп мав шукати, як вийти у безпечне місце. Історію військовослужбовця розповіли у Національному реабілітаційному Центрі "Незламні".

Так, під час повномасштабного вторгнення РФ до України Олександр з міста Прилуки пішов на фронт добровольцем. У листопаді 2023 року він отримав важке поранення на Куп’янському напрямку. То був мінометний обстріл.

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Олександр пам’ятає як тоді відчув, що йому посікло руки та обличчя, а в очах почорніло.

Аби вижити, йому довелося навпомацки вибиратися з-під обстрілу.

Чоловік буквально наосліп йшов по лісопосадці й дивом натрапив на бліндаж "своїх". Побратими евакуювали Олександра до однієї з харківських лікарень. За його словами, він навіть не запитував лікарів, чи знову буде бачити, бо одразу зрозумів, що зір йому не зможуть повернути.

"Я не з таких, що здаються. Життя продовжується", — каже Олександр.

Зараз захисник проходить курс реабілітації у Центрі "Незламні" і адаптується до життя в нових обставинах.

Нагадаємо, що під час виконання операції в Чорному морі спецпризначенець підрозділу ГУР Міноборони "Артан" на прізвисько "Конан" опинився за бортом катера і провів у воді 14 годин. Йому довелося плисти понад 20 км.

Раніше повідомлялося, що двоє поранених бійців ЗСУ та РФ намагалися врятуватися на знищеній позиції. Російський військовий після поранення зміг доповзти до своїх позицій, які раніше штурмували Сили оборони, і виявив там пораненого українського захисника.