Схожі на мозаїку: як війська НАТО будуть діяти при ударі ЗС РФ, — польський генерал

Зі слів екскомандувача ВПС Польщі Томаша Возняка, війська НАТО відпрацюють швидкість реакції у випадку виникнення загрози. Також військовий радіє, що у реальність такої загрози повірили уряди низки європейських країн.

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Військове командування НАТО має на меті перевірити рівень злагодженості збройних сил країн-членів Північноатлантичного альянсу. Під час навчань Steadfast Defender 2024 відпрацюють спільну роботу 90 тис. людей. Про деталі масштабних військових маневрів на Заході розповів льотчик, екскомандувач ВПС Польщі, генерал Томаш Возняк в інтерв'ю порталу RMF24.

Возняк пояснив, що війська НАТО — це насправді "мозаїка" з підрозділів різних країн. Тому в альянсі мають на меті зрозуміти, чи "ефективно витратили гроші" і чи об'єднання "союзних армій" здатне в підсумку дати "синергетичний ефект".

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Зі слів польського генерала, на маневрах відпрацюють наступні дії:

перекидання американських та британських підрозділів;

американські війська зупиняються у Європі, а війська НАТО прямують до "місць потенційних конфліктів";

місце завершення маневрів — Польща, Болгарія, Румунія, країни Балтії;

спершу відбудеться етап штабних навчань;

потім працюватимуть реальні солдати на полігонах.

Крім того, Швеція і Фінляндія, які стоять "у вестибюлі НАТО", перевірять, чи сумісні їхні "процедури і правила" з потребами альянсу.

Військовий пояснив, що маневри покажуть, як швидко НАТО здатне реагувати у кризових ситуаціях. Також "просигналять спостерігачам", що альянс уміє реагувати по-різному залежно від обставин.

"НАТО є стійким альянсом і здатним реагувати на різні типи загроз", — заявив Возняк.

Яких саме "спостерігачів" мав на увазі польський генерал, журналісти не уточнили. Однак вони поцікавились, чи є Росія реальною загрозою для якоїсь з країн НАТО.

У відповідь Возняк запропонував звернути увагу на заяви європейських політиків і на те, як почали нарощувати випуск снарядів та військової техніки. Зауважив, що "радий" бачити, що у реальність загрози нарешті повірили у Німеччині та у Великій Британії.

"Добре, що перехід до такої [військової — ред.] риторики нарешті відбувся в Німеччині чи Великій Британії, адже без сильних європейських країн не буде сильного НАТО", — навели журналісти слова екскомандувача ВПС Польщі.

Steadfast Defender 2024 — деталі навчань НАТО

Зазначимо, Steadfast Defender 2024 — навчання військ Північноатлантичного альянсу, які почнуться 31 січня, а завершаться 31 травня 2024 року. У навчаннях візьмуть участь 90 тис. солдатів з низки країн: з Великої Британії — 20 тис. (з них 2 тис. — моряки), з Польщі — 15 тис., з Німеччини — 10 тис., з Нідерландів — 5 тис. Залучать понад 1200 одиниць техніки: понад 50 кораблів, понад 90 повітряних суден (винищувачів, гелікоптерів тощо), понад 1100 броньованих машин.

18 січня видання Bild повідомило, що на маневрах НАТО будуть відпрацьовувати сценарій можливої конфронтації з Росією. Представники альянсу розповіли, що від Британії у навчання візьме участь авіаносець Queen Elizabeth, який нестиме на борту літаки F-35.

Нагадуємо, 23 січня почалась чергова зустріч Контактної групи з допомоги Україні "Рамштайн". Згідно з даними ЗМІ, партнери України обговорять питання допомоги, а також поточної ситуації на фронті. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що особливу увагу потрібно звернути на посилення українських сил ППО.