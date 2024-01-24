ЗС РФ хочуть вийти з позиційної війни: в ISW назвали особливості

Російська армія хоче отримати вогневу перевагу над українськими військовими і модернізувати систему управління та контролю армією, розповіли аналітики Інституту вивчення війни.

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Збройні сили Російської Федерації намагаються вийти з позиційної війни. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 23 січня.

За інформацією російських військкорів, ЗС РФ намагаються компенсувати удари українських дронів, аби вийти з позиційної війни.

23 січня військовий блогер заявив, що окупантам потрібно з'ясувати, як вийти з позиційної війни. Проте вони не в змозі зосередитися на кількості, достатній для прориву через українські лінії, адже ЗСУ завдають удари по всіх скупченнях сил, більших за батальйон. За його словами, українські війська завдають удари по скупченню ЗС РФ навіть у ближньому тилу.

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Також він розповів, що ЗСУ за допомогою БПЛА завдають удари по невеликих російських групах з однієї чи двох піхотних рот і десяти одиниць бронемашин, тим самим не даючи окупантам навіть досягти українських передових оборонних рубежів.

Пов'язаний з Кремлем військкор зазначив, що українські технологічні досягнення ускладнили російським військовим концентрацію кількох дивізій в окремій географічній зоні. Він наголосив, що російській армії потрібно отримати вогневу перевагу над ЗСУ і модернізувати систему управління та контролю армією, аби вийти з позиційної війни. Військкор підкреслив, що росіяни на передовій повинні мати можливість швидкого зв'язку між собою, аби мінімізувати час між виявленням і завданням удару по цілі.

Російські військові блогери скаржаться на погану систему управління та контролю армією, яка спеціалізується на веденні неприцільного вогню, виснаження армії РФ через непродуктивні "м'ясні штурми", погане оперативне і тактичне планування, а також неефективну протидію українським БПЛА на фронті та в тилу

"Наразі немає жодних ознак того, що російське військове командування суттєво покращило будь-яку з цих виявлених проблем на оперативному рівні, необхідному для прориву позиційного фронту в одному чи кількох районах воєнних дій", — додали аналітики.

Нагадаємо, 22 січня директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що російські військові намагалися зайти в Авдіївку Донецької області і пробитися в тил до українських військових. Ситуація навколо міста залишається складною.

23 січня офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича Олег Калашніков розповів, що в районі Бахмута ворог змінив тактику. З його слів, ЗС РФ почали виводити на поле бою броньовані машини і танки.