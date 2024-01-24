Літак Іл-76, що впав у Бєлгородській області, летів від кордону з Україною, — росЗМІ (карта)

У мережі зазначили, що борт летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран, однак поблизу Сирії зник з радарів та зʼявився над Бєлгородом, що вказує на те, що він привіз зброю зі Сходу.

Related video

Російський військово-транспортний літак Іл-76, що впав у Бєлгородській області у середу, 24 січня, летів від кордону з Україною, а не у напрямку до неї. Про це заявили у російських медіа "Медиазона" та "Важные истории".

Журналісти ідентифікували, звідки було знято ролик падіння літака Іл-76, за їхньою інформацією, це місце знаходиться в центрі села Яблоново у напрямку на північ.

"Літак упав у поле за житловими будинками", — йдеться у дописі.

Окрім того, автор Telegram-каналу "Скринька Пандори" повідомив, що борт під номером RA-78830, пролітав над Єгиптом, а до цього летів через Саудівську Аравію, Червоне море та Іран. Крім того, він зазначає, що поблизу Сирії літак зник з радарів, а потім з'явився над Бєлгородом.

"Все вказує на те, що він привіз зброю зі Сходу. Поки що досі жодних ознак, що там могли бути полонені", — запевняє він.

Аналітик заявив, шо Іл-76 летів від кордону з Україною, а не у напрямку до неї

Свій останній зліт, як йдеться у повідомленні, Іл-76 здійснив з Бєлгороду.

"Летів у бік центральної частини РФ (північно-східний напрямок польоту), але був збитий біля населеного пункту Яблоново Бєлгородської області", — уточнюють у дописі.

Аналітик заявив, шо Іл-76 летів від кордону з Україною, а не у напрямку до неї

Катастрофа Іл-76: що відомо

Зазначимо, близько 11 год. 24 січня у мережі опублікували кадри падіння російського вантажного літака Іл-76 неподалік від кордону у Бєлгородській області. На відео видно, як повітряне судно пікірує до землі і вибухає. Згідно з попередніми даними, на борту могли перебувати 63 особи. У ЗМІ також повідомили, що можливий вантаж літака — ракети С-300, якими ЗС РФ щодня обстрілюють Харків.

Представник українського командування, який дав коментар виданню Фокус, заявив, що не відомо, якою зброєю підірвали Іл-76 і чи причетні до цього Сили оборони. Тим часом у СБУ відмовились відповідати на питання щодо надзвичайної події.

На російських пропагандистських ресурсах написали, що на борту літака могли начебто перебувати 63 українських військовополонених. На місце падіння рушили російські правоохоронці, щоб "встановити причини падіння".

Зазначимо, попередній обмін полоненими відбувся незабаром після Нового року: 3 січня тоді додому повернулось 230 українців.