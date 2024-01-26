Воювали в Сирії, Чечні та Грузії: Кремль замінив командувачів ЗС РФ на Донеччині, — ISW

Російська влада звільнила воєначальника, який з 2017 року воював у Донецькій області проти українців. При цьому підвищили командувачів, які керують атаками на деяких відтинках фронту на сході.

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У РФ замінили командувачів військових підрозділів Південного військового округу (ПВО, рос. — ЮВО), які воюють у Донецькій області. Зокрема, призначили нового начальника штабу та заступника командувача. Про деталі перестановок у фронтовому командуванні російської армії розповіли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у звіті, 25 січня опублікованому на порталі.

Аналітики посилаються на інформацію, опубліковану у російському Telegram-каналі "Дети Арбата". Анонімні автори каналу заявили про наступні зміни в командуванні ПВО:

генерал-полковник, командувач 8 загальновійськовою армією (8 ЗВА), Геннадій Анашкін став начальником штабу;

генерал-лейтенант Андрій Сичовий — заступником командувача ПВО;

генерал-лейтенант Олексій Завізьон звільнений з армії.

Повідомлення про зміни вожначальникі ЗС РФ Фото: Скриншот

У аналітичному звіті зауважили, що поки що не отримали підтвердження змін у військовому командуванні, однак раніше аналогічні повідомлення з вказаного джерела були правдивими.

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Аналітики пояснили, чому важливо звернути увагу на подібні перестановки: саме підрозділи 8 армії ведуть наступальні операції на кількох відтинках фронту на Донеччині (де саме, не вказується). Крім того, нагадали, у яких ситуаціях фігурували згадані воєначальники: наприклад, Сичовий та Завізьон були зміщені з посад після успішної наступальної операції України на Харківщині восени 2022 року.

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Зазначимо, російські воєначальники, про яких ідеться у звіті ISW, брали участь у низці воєн, які вела РФ — воювали в Чечні, Грузії, Сирії та в Україні.

Олексій Завізьон — 58-річний генерал-лейтенант, який, згідно з даними СБУ, з 2015 року брав участь у гібридній війні РФ в Україні. Військовий з 2019 року обіймав посаду заступника командувача Західним військовим округом, воював у Сирії, в Грузії та у Другій Чеченській війні. Перебуває під санкціями.

Андрій Сичовий — 54-річний генерал-лейтенант, який з 2019 по 2021 був командувачем 8 ЗВА Південного військового округу ЗС РФ. З 2022 року перебуває під санкціями внаслідок участі у російському вторгненні в Україну. Перед цим "відзначився" участю у війні в Сирії.

Геннадій Анашкін — 55-річний генерал-полковник, який з 2017 року обіймав посаду заступника командувача 8 ЗВА. До війни в Україні встиг повоювати у обох Чеченських війнах та на війні в Грузії. Також перебуває під санкціями через напад РФ на Україну.

Олексій Завізьон, воєначальник ЗС РФ Андрій Сичовий, воєначальник ЗС РФ Геннадій Анашкін, воєначальник ЗС РФ

Зазначимо, військовий ЗСУ повідомив, що російське командування зосередило під Авдіївкою на Донеччині 40-60 тис. військових ЗС РФ. Зосередження подібної кількості війська свідчить про майбутні наступальні дії противника, пояснив український військовий.

Тим часом 22 січня аналітики ISW відзначили деяке просування ЗС РФ на північному та південному флангах біля цього населеного пункту. Крім того, ворогу вдалось пробратись у квартали приватної забудови на східній околиці.