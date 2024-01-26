Воевали в Сирии, Чечне и Грузии: Кремль заменил командующих ВС РФ в Донецкой области, — ISW

Российские власти уволили военачальника, который с 2017 года воевал в Донецкой области против украинцев. При этом повысили командующих, которые руководят атаками на некоторых отрезках фронта на востоке.

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В РФ заменили командующих воинских подразделений Южного военного округа (ЮВО), которые воюют в Донецкой области. В частности, назначили нового начальника штаба и заместителя командующего. О деталях перестановок во фронтовом командовании российской армии рассказали аналитики Института изучения войны (ISW) в отчете, 25 января опубликованном на портале.

Аналитики ссылаются на информацию, опубликованную в российском Telegram-канале "Дети Арбата". Анонимные авторы канала заявили о следующих изменениях в командовании ПВО:

генерал-полковник, командующий 8 общевойсковой армией (8 ОВА), Геннадий Анашкин стал начальником штаба;

генерал-лейтенант Андрей Сычевой — заместителем командующего ПВО;

генерал-лейтенант Алексей Завизьон уволен из армии.

Сообщение об изменениях вожначальника ВС РФ Фото: Скриншот

В аналитическом отчете отметили, что пока не получили подтверждения изменений в военном командовании, однако ранее аналогичные сообщения из указанного источника были правдивыми.

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Аналитики объяснили, почему важно обратить внимание на подобные перестановки: именно подразделения 8 армии ведут наступательные операции на нескольких отрезках фронта в Донецкой области (где именно, не указывается). Кроме того, напомнили, в каких ситуациях фигурировали упомянутые военачальники: например, Сычевой и Завизьон были смещены с должностей после успешной наступательной операции Украины на Харьковщине осенью 2022 года.

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Отметим, российские военачальники, о которых говорится в отчете ISW, участвовали в ряде войн РФ — воевали в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине.

Алексей Завизьон — 58-летний генерал-лейтенант, который, согласно данным СБУ, с 2015 года участвовал в гибридной войне РФ в Украине. Военный с 2019 года занимал должность заместителя командующего Западным военным округом, воевал в Сирии, в Грузии и во Второй Чеченской войне. Находится под санкциями.

Андрей Сычевой — 54-летний генерал-лейтенант, который с 2019 по 2021 был командующим 8 ЗВА Южного военного округа ВС РФ. С 2022 года находится под санкциями вследствие участия в российском вторжении в Украину. Перед этим "отличился" участием в войне в Сирии.

Геннадий Анашкин — 55-летний генерал-полковник, который с 2017 года занимал должность заместителя командующего 8 ЗВА. До войны в Украине успел повоевать в обеих Чеченских войнах и на войне в Грузии. Также находится под санкциями из-за нападения РФ на Украину.

Алексей Завизьон, военачальник ВС РФ Андрей Сычевой, военачальник ВС РФ Геннадий Анашкин, военачальник ВС РФ

Отметим, военный ВСУ сообщил, что российское командование сосредоточило под Авдеевкой в Донецкой области 40-60 тыс. военных ВС РФ. Сосредоточение подобного количества войска свидетельствует о предстоящих наступательных действиях противника, пояснил украинский военный.

Между тем 22 января аналитики ISW отметили некоторое продвижение ВС РФ на северном и южном флангах возле этого населенного пункта. Кроме того, врагу удалось пробраться в кварталы частной застройки на восточной окраине.