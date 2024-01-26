РФ хоче відновити підводний човен "Ростов-на-Дону" до кінця червня

За твердженням джерел російських пропагандистів, пошкодження від двох крилатих ракет Storm Shadow виявились "некритичними".

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13 вересня Україна успішно ударила крилатими ракетами Storm Shadow/SCALP-EG по субмарині "Ростов-на-Дону" проєкту 636.3 "Варшавянка". Тепер у РФ стверджують, що вони планують відремонтувати підводний човен за 9 місяців. Про це повідомляє російська агенція ТАСС.

До кінця першої половини 2024 року російські окупанти планують відновити субмарину "Ростов-на-Дону", яка була атакована під час перебування на судноремонтному заводі. Джерела видання стверджують, що на ремонт всіх пошкоджень їм знадобиться орієнтовно 9 місяців. До кінця червня човен мають відновити, бо отримані пошкодження від двох крилатих ракет у РФ називають некритичними.

Вартість ремонту, та скільки вже коштів витратили на ремонт підводного човна не повідомляється. Головний виконавець ремонтних робіт є 13-й судноремонтний завод, якому допомагають спеціалісти "Адміралтейських верфей" з Санкт-Петербурга, де будували субмарину.

Аналітик HI Sutton заявляв, що дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону" неможливо відновити. Удар прийшовся у задню та передню частини субмарини. Найімовірніше, жодна частина корпусу не може бути врятована. Також всередині знищено обладнання, аналітик впевнений, що буквально кожен гвинтик та труба всередині отримала пошкодження.

"Це реально неможливо відремонтувати. Я впевнений, що будь-який ремонт в Севастополі зробити неможливо. Підводний човен треба було б латати і буксирувати або на баржу, напевно, у Санкт-Петербург", — резюмував H I Sutton.

Нагадаємо, в ніч проти 13 вересня пролунали вибухи в тимчасово окупованому Севастополі. В результаті удару було знищено ВДК "Мінськ" та "Ростов-на-Дону".

Фокус розбирався, що відомо про ВДК "Мінськ", який було знищено в Севастополі.