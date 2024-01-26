Проповз на животі: C-160 Transall ВПС Туреччини здійснив вимушену посадку (відео)

Авіасудно пролетіло над головами здивованих громадян, які встигли зняти момент посадки. За попередніми даними, у літака під час польоту відмовив лівий двигун.

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Транспортний літак C-160 Transall ВПС Туреччини був змушений здійснити аварійну посадку під час планових навчань у Кайсері. За попередніми даними, машина дістала сильні пошкодження фюзеляжу і крил, а причина позаштатної посадки авіасудна — технічні несправності. Відео події було опубліковано 26 січня в соцмережах.

Інцидент стався 25 січня, коли літак злітав з 12-ї військово-транспортної бази Кайсері для проведення планових навчань. За деякими даними, у літака відмовив лівий двигун і пілоти змушені були вести машину на відкриту місцевість.

Незважаючи на те, що літак зазнав пошкоджень, офіційні особи підтвердили, що пілот і екіпаж вийшли з аварійної посадки неушкодженими.

"Літак зазнав незначних пошкоджень. Здоров'я наших пілотів та екіпажу стабільне", — заявило Міністерство оборони Туреччини.

У коментарях користувачі відзначають неймовірний рівень майстерності пілотів, які в такій ситуації зуміли посадити літак фактично у відкритому полі. На кадрах видно проліт машини на низькій висоті над головами здивованих громадян, а на іншому відео зафіксовано момент самої посадки.

"Це був страшний момент, це була подія, якої ми ніколи раніше не переживали, ми досі в шоці. Ми їхали далеко, військовий літак наближався до нас у напрямку Аргінджика. Я сказав — брате, він наближається до нас, негайно поверни праворуч, давайте вийдемо. Я миттєво ввімкнув камеру. У цей момент усі були шоковані", — розповів очевидець.

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Експерти зазначили, що авіасудно із серійним номером 69-036 пройшло внутрішню модернізацію. У результаті C-160 став літаком для пошуку цілей і управління з розвідувальним ухилом. Після поліпшення літак отримав назву C-160T Gören.

Ще кілька таких машин помічені на складі в Кайсері у 2019 році І хоча транспортні літаки C-160D були зняті з озброєння і замінені на A400M, є надія, що вони можуть бути відновлені до придатного для польотів стану.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена звернулася до конгресменів із проханням негайно дозволити постачання турецькій стороні винищувачів F-16. Звернення надійшло після того, як Анкара дала зелене світло на вступ Швеції до НАТО.