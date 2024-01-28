Німецька Quantum-Systems дарує Україні 100 дронів Trinity, які здатні атакувати на понад 7 км (фото, відео)

Українські оператори завершили тренінг для підготовки інструкторів у Trinity в Україні, що дозволить не долучати німецьких інструкторів.

Related video

Німецький виробник дронів Quantum-Systems розпочав постачання 100 дронів Trinity різних модифікацій до України. Про це повідомило видання Deaidua.

Важливо

В Україні робитимуть німецькі дрони Vector: коли стартує виробництво і чим допоможе ЗСУ

У повідомленні вказано про те, що українські оператори завершили тренінг для підготовки інструкторів у Trinity в Україні. Перше доставлення до міської адміністрації Києва відбудеться цього місяця.

Надання відповідної техніки вже відбудеться "за графіком". Раніше ця компанія почала постачати БПЛА Vector. Інформацію підтверджував уряд Німеччини.

Характеристики Trinity Pro (картографічний варіант):

Максимальний час польоту – 90 хв;

Дальність польоту – 5-7,5 км;

Максимальна злітна вага – 5,75 кг.

Видання зазначило, що спеціальний тренінг дозволяє українським операторам тренуватися на Trinity. Наразі інформацію щодо застосування безпілотників виробництва Quantum-Systems в українських військах не оголосили.

Рішення стосовно постачання БПЛА залежить від Київської міської ради. Саме ця державна інституція отримуватиме безпілотники.

БПЛА від Німеччини для України

8 грудня 2023 року стало відомо, що Україна отримала від Німеччини БПЛА Vector і LUNA NG. Обидва безпілотники легко і швидко можна привести в робочий стан, щоб годинами стежити за окупантами на полі бою і в тилу.

БПЛА Vector – авіаційний комплекс, створений для проведення спостережень. Завдяки особливостям конструкції Vector, безпілотник може виконувати вертикальний зліт і посадку.

LUNA NG — це вдосконалений безпілотник для розвідки, що складається з наземної станції управління та кількох літальних апаратів. Безпілотники LUNA NG здатні проводити розвідку понад 12 годин завдяки своїй легкій конструкції.

Нагадаємо, Німеччина, як поінформували журналісти Bild, вперше передасть ЗСУ військові гелікоптери. Експерти пояснили, що вертольотам Sea King Mk41 вже 50 років і ще у 2014 році на одну годину польоту цих гелікоптерів потрібно було витратити 120 годин попереднього технічного обслуговування.