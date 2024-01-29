"Дехто з військових уже підготував скарги": в ЗСУ запроваджують курси української мови, — Кремінь

За його словами, він отримує скарги від військових щодо недотримання мовного закону як у Києві, так і в багатьох регіонах України.

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Для військових Збройних сил України планують створити курси з вивчення української мови. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

За його словами, він обговорив важливість застосування державної мови у ЗСУ та інших військових формуваннях з оборонцями зі 150-го навчального центру командування Сил територіальної оборони ЗСУ.

"Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксують порушення і в столиці, і в багатьох регіонах півдня і сходу. Водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть вдосконалити свої знання і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою", — зазначив Кремінь.

Тарас Кремінь і бійці ЗСУ

Нагадаємо, що водій таксі компанії Bolt у Києві відмовився надавати послуги державною мовою. На прохання пасажирок розмовляти з ними українською він вигнав їх з авто і поїхав. Пізніше в компанії повідомили, що водія було звільнено і заблоковано у таксі-сервісі Bolt назавжди.

11 жовтня мовний омбудсмен закликав телеканали відмовитися від російської мови. Тарас Кремінь зазначив, що необхідно достроково виконати вимоги Закону "Про медіа" — на 100% забути про використання російської мови в ефірі.