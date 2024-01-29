Росіяни пішли в невдалий наступ і були знищені: камера потрапила до рук українців (фото)

За словами військових, російський водій-механік, який кинув свій танк, перед цим встановив на нього телефон для запису бою. Виявилося, що на ньому ще багато корисної інформації для ЗСУ.

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У районі села Діброве Бахмутського району Донецької області українські військові відбили російський штурм, знищивши танк Т-72Б3 і піхоту. Про це повідомили у пресслужбі 100-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

За інформацією військових, російські окупанти намагалися прорвати українську оборону в районі села. Для цього вони використовували танк і бронетранспортер, на який посадили піхоту.

Російські солдати збиралися в окупованому населеному пункті Кремінна Луганської області й потім вирушили в бік села Торське Донецької області. Наблизившись до української лінії оборони, російська піхота отримала потужну вогневу поразку. Російський бронетранспортер, висадивши піхоту, швидко залишив місце бою.

Танк Т-72Б3 окупантів намагався прикрити вогнем піхоту, однак підірвався на протитанковій міні ТМ-62. Від вибуху танк втратив можливість рухатися, і екіпаж залишив бронемашину.

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Потім українські військові почали ліквідовувати російську піхоту, яка встигла десантуватися.

"Знищення ж залишків штурмової групи для волинських тероборонівців уже було справою техніки", — розповіли військові.

При цьому, екіпаж танка встановив на своїй машині камеру, яка знімала бій і потім потрапила до рук українських захисників.

"До речі, ідіот у самому кінці ролика — той самий механік-водій танка. А відео — "витягнуте" з його телефону (там є ще сила-силенна подібного!)" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, танковий експерт Микола Саламаха розповів, що армія РФ втратила кілька тисяч танків з часу повномасштабного вторгнення в Україну. Попри це запаси бронетехніки в окупантів дозволяють продовжувати бойові дії.

Нагадаємо також, 20 січня екіпаж Bradley розповів, як вони розбили російський Т-90М "Прорив". Для командира Сергія та механіка-водія Олександра це був другий бойовий вихід.