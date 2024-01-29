Россияне пошли в неудачное наступление и были уничтожены: камера попала в руки украинцев (фото)

По словам военных, российский водитель-механик, который бросил свой танк, перед этим установил на него телефон для записи боя. Оказалось, что на нем еще много полезной информации для ВСУ.

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В районе села Диброво Бахмутского района Донецкой области украинские военные отбили российский штурм, уничтожив танк Т-72Б3 и пехоту. Об этом сообщили в пресс-службе 100-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

По информации военных, российские оккупанты пытались прорвать украинскую оборону в районе села. Для этого они использовали танк и бронетранспортер, на который посадили пехоту.

Российские солдаты собирались в оккупированном населенном пункте Кременная Луганской области и затем отправились в сторону села Торское Донецкой области. Приблизившись к украинской линии обороны, российская пехота получила мощное огневое поражение. Российский бронетранспортер, высадив пехоту, быстро покинул место боя.

Танк Т-72Б3 оккупантов пытался прикрыть огнем пехоту, однако подорвался на противотанковой мине ТМ-62. От взрыва танк потерял возможность двигаться, и экипаж оставил бронемашину.

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Затем украинские военные начали ликвидировать российскую пехоту, которая успела десантироваться.

"Уничтожение же остатков штурмовой группы для волынских теробороновцев уже было делом техники", — рассказали военные.

При этом, экипаж танка установил на своей машине камеру, которая снимала бой и потом попала в руки украинских защитников.

"Кстати, идиот в самом конце ролика — тот самый механик-водитель танка. А видео — "вытянутое" из его телефона (там есть еще уйма подобного!)" — говорится в сообщении.

Напомним, танковый эксперт Николай Саламаха рассказал, что армия РФ потеряла несколько тысяч танков со времени полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на это запасы бронетехники у оккупантов позволяют продолжать боевые действия.

Напомним также, 20 января экипаж Bradley рассказал, как они разбили российский Т-90М "Прорыв". Для командира Сергея и механика-водителя Александра это был второй боевой выход.