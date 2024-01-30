Загроза Вашингтона прямого зіткнення з РФ стала б найкращою гарантією для України, — WP

За словами журналістів, такої стратегії ніхто не хотів дотримуватися через очевидні ризики. Джо Байдену довелося б агресивніше переходити червоні лінії Кремля.

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Адміністрація США Джо Байдена та європейські союзники працюють над довгостроковим планом, спрямованим на забезпечення підтримки України в довгостроковій перспективі. Про це пише колумніст The Washington Times Ішаан Тарур.

Йдеться про обіцянки економічної та безпекової допомоги, які в наступне десятиліття можуть допомогти Україні прокласти шлях до інтеграції з ЄС і НАТО. Байден має розповісти про цю стратегію навесні.

Зі свого боку, представники Республіканської партії в Палаті представників уже заблокували останній транш фінансування, який президент Байден збирався виділити Києву. Оглядачі також вважають, що глава Кремля Володимир Путін розраховує на повернення в Білий дім експрезидента Дональда Трампа.

Є також ризик, що в обставинах, що склалися, жителі України можуть почати звинувачувати свій уряд у тому, що лінія фронту не просувається. У західних країнах також розуміють, що терпіння їхніх власних громадян щодо фінансування української війни не безмежне.

Повідомляється, що Вашингтон також готує аргумент, що Україні все одно знадобиться підтримка, щоб зрештою стати частиною Заходу, навіть якщо в найближчому майбутньому Київ уже не розраховує повернути всю свою окуповану територію.

Але в короткостроковій перспективі через дефіцит боєприпасів на передовій і розбіжності у Вашингтоні у Сил оборони України можуть бути серйозні труднощі.

За словами Джека Вотлінга, старшого наукового співробітника британського аналітичного центру Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень, перша половина 2024 року, можливо, принесе трохи змін у тому, що стосується підконтрольних територій. Але ресурси, підготовка особового складу і бойові втрати, яких кожна сторона зазнає найближчими кількома місяцями, можуть стати визначальними в тому, як розвиватиметься конфлікт у довгостроковій перспективі.

Перед Заходом вибір — підтримувати Україну, щоб її лідери могли захищати свої території та готуватися до оборони у 2025 році, або змиритися з неминучим просуванням РФ.

Автор публікації припускає, що слушну можливість дозволити Україні повністю звільнити території вже втрачено. У своїй книзі "Згинуть наші вороженьки: російське вторгнення і війна України за незалежність" кореспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофімов пише про те, що західні уряди поступово скорочували військову підтримку Україні, побоюючись ядерної ескалації.

Сполучені Штати та їхні союзники спрямували безпрецедентний обсяг допомоги, але те, що вона підставлялася надмірно дозовано, звело нанівець військові зусилля Києва. На час, коли допомога прибула, ЗС РФ уже встигли вибудувати оборонні редути, які, по суті, виявилися нездоланними для контрнаступу ЗСУ.

Є й інша думка, зокрема, про те, що адміністрація Байдена несла відповідальність, щоб уникнути конфронтації з РФ. Немає гарантії, що великі обсяги своєчасної допомоги забезпечили б рішучу перемогу України, написав колумніст Bloomberg Дал Брендс.

"Кращою гарантією результату були б погрози прямого військового втручання", — зазначив він. Але такої стратегії ніхто не хотів дотримуватися через надто очевидні ризики. Байдену довелося б ще агресивніше переходити червоні лінії Кремля, коли невизначеність щодо відповіді Путіна була на піку.

Натомість українці та союзники побоювалися того, що могло статися після вдалого контрнаступу. ЗСУ здивували практично всіх, коли відбили початковий наступ російських військ на Київ і рішуче відстояли свої позиції в перші місяці війни.

У своєму інтерв'ю 2022 року Зеленський говорив, що Путін, як пітон, відкрив свій рот і спробував проковтнути Україну як кролика.

"Але ми не кролик, і виявилося, що він не може нас проковтнути — і навіть ризикує лопнути сам", — зазначав він.

Водночас РФ теж відстояла захоплені території, витримала міжнародний тиск і готується до нового наступу, який супроводжується невибірковими ракетними обстрілами українських міст. У Києві усвідомлюють, що протистояння агресії залежить від іноземної підтримки.

"Ми б не вижили без підтримки США, це реальний факт", — заявив Зеленський цього місяця.

Зараз складно не помічати відчуття відчаю в українських коридорах влади України, зазначає автор публікації. Після майже двох років від початку повномасштабного вторгнення керівництво України все ще продовжує звертатися до Заходу з проханням про зброю і політичні зобов'язання.

Офіційні особи США та їхні закордонні колеги очікують "неврожайного року". Сили оборони України, які дедалі більше виснажуються, зосередяться саме на обороні, а не на поступовому звільненні захоплених Росією територій. Російські війська контролюють приблизно п'яту частину міжнародно визнаної території України, в т.ч. Крим і велику територію південного сходу. І думка представників США щодо того, як розгортаються військові дії, не узгоджується із заявами Зеленського про те, що до жовтня цього року Україну вдасться звільнити від російських військ.

Минулого тижня щомісячна нарада з питання України за участю представників Пентагону та офіційних осіб із 50 інших країн не дала очікуваного результату. При цьому зараз у багатьох українських підрозділів на фронті вже закінчуються боєприпаси.

За словами депутата Романа Костенка, щоб відповісти на запитання, яким є подальший план України, потрібно розуміти, якими будуть ресурси. Зараз усе вказує на те, що їх буде менше, ніж торік, коли Україна намагалася перейти до контрнаступу.

Нагадаємо, що, за даними Foreign Affairs, навіть армії США могло б не вистачити сил подолати оборонні побудови російських військ.

Також повідомлялося, що США потрібно два роки, щоб забезпечити ЗСУ снарядами до рівня ЗС РФ.