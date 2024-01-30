Угроза Вашингтона прямого столкновения с РФ стала бы лучшей гарантией для Украины, — WP

По словам журналистов, такой стратегии никто не хотел придерживаться из-за очевидных рисков. Джо Байдену пришлось бы агрессивнее переходить красные линии Кремля.

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Администрация США Джо Байдена и европейские союзники работают над долгосрочным планом, направленным на обеспечение поддержки Украины в долгосрочной перспективе. Об этом пишет колумнист The Washington Times Ишаан Тарур.

Речь об обещаниях экономической помощи и помощи в сфере безопасности, которые в следующее десятилетие могут помочь Украине проложить путь к интеграции с ЕС и НАТО. Байден должен рассказать об этой стратегии весной.

В свою очередь, представители Республиканской партии в Палате представителей уже заблокировали последний транш финансирования, который президент Байден собирался выделить Киеву. Обозреватели также считают, что глава Кремля Владимир Путин рассчитывает на возвращение в Белый дом экс-президента Дональда Трампа.

Есть также риск, что в сложившихся обстоятельствах жители Украины могут начать обвинять свое правительство в том, что линия фронта не продвигается. В западных странах также понимают, что терпение их собственных граждан в отношении финансирования украинской войны не безгранично.

Сообщается, что Вашингтон также готовит аргумент, что Украине все равно понадобится поддержка, чтобы в конечном итоге стать частью Запада, даже если в ближайшем будущем Киев уже не рассчитывает вернуть всю свою оккупированную территорию.

Но в краткосрочной перспективе из-за дефицита боеприпасов на передовой и разногласий в Вашингтоне у Сил обороны Украины могут быть серьезные сложности.

По словам Джека Уотлинга, старшего научного сотрудника британского аналитического центра Королевский объединенный институт оборонных исследований, первая половина 2024 года, возможно, принесет немного изменений в том, что касается подконтрольных территорий. Но ресурсы, подготовка личного состава и боевые потери, которые каждая сторона понесет в ближайшие несколько месяцев, могут стать определяющими в том, как будет развиваться конфликт в долгосрочной перспективе.

Перед Западом выбор — поддерживать Украину, чтобы ее лидеры могли защищать свои территории и готовиться к обороне в 2025 году, или смириться с неизбежным продвижением РФ.

Автор публикации допускает, что подходящая возможность позволить Украине полностью освободить территории уже упущена. В своей книге "Сгинут наши вражины: российское вторжение и война Украины за независимость" корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов пишет о том, что западные правительства постепенно сокращали военную поддержку Украине, опасаясь ядерной эскалации.

Соединенные Штаты и их союзники направили Украине беспрецедентный объем помощи, но то, что она поставлялась излишне дозировано, свело на нет военные усилия Киева. Ко времени, когда помощь прибыла, ВС РФ уже успели выстроить оборонные редуты, которые, в сущности, оказались непреодолимыми для контрнаступления ВСУ.

Есть и другое мнение, в частности, о том, что администрация Байдена несла ответственность, чтобы избежать конфронтации с РФ. Нет гарантии, что большие объемы своевременной помощи обеспечили бы решительную победу Украины, написал колумнист Bloomberg Дал Брэндс.

"Лучше гарантией результата были бы угрозы прямого военного вмешательства", — отметил он. Но такой стратегии никто не хотел придерживаться из-за слишком очевидных рисков. Байдену пришлось бы еще агрессивнее переходить красные линии Кремля, когда неопределенность относительно ответа Путина была на пике.

Вместо этого, украинцы и союзники опасались того, что могло произойти после успешного контрнаступления Украины. ВСУ удивили практически всех, когда отразили первоначальное наступление российских войск на Киев и решительно отстояли свои позиции в первые месяцы войны.

В своем интервью 2022 года Зеленский говорил, что Путин, как питон, открыл свой рот и попытался проглотить Украину как кролика.

"Но мы не кролик, и оказалось, что он не может нас проглотить — и даже рискует лопнуть сам", — отмечал он.

Вместе с тем РФ тоже отстояла захваченные территории, выдержала международное давление и готовится к новым наступлениям, которое сопровождается неизбирательными ракетными обстрелами украинских городов. В Киеве отдают себе отчет в том, что противостояние агрессии зависит от иностранной поддержки.

"Мы бы не выжили без поддержки США, это реальный факт", — заявил Зеленский в этом месяце.

Сейчас сложно не замечать ощущение отчаяния в украинских коридорах власти Украины, отмечает автор публикации. По прошествии почти двух лет с начала полномасштабного вторжения руководство Украины все еще продолжает обращаться к Западу с просьбой об оружии и политических обязательствах.

Официальные лица США и их зарубежные коллеги ожидают неурожайного года. Все более истощаемые Силы обороны Украины сосредоточатся именно на обороне, а не на постепенно освобождении захваченных Россией территорий. Российские войска контролирует примерно пятую часть международно признанной территории Украины, в т.ч. Крым и обширную территорию юго-востока. И мнение представителей США относительно того, как разворачиваются военные действия, не согласуется с заявлениями Зеленского о том, что к октябрю этого года Украину удастся освободить от российских войск.

На прошлой неделе ежемесячное совещание по вопросу Украины с участием представителей Пентагона и официальных лиц из 50 других стран не дало ожидаемого итога. При этом сейчас у многих украинских подразделений на фронте уже заканчиваются боеприпасы.

По словам депутата Романа Костенко, чтобы ответить на вопрос, каков дальнейший план Украины, нужно понимать, какими будут ресурсы. Сейчас все указывает на то, что их будет меньше, чем в прошлом году, когда Украина пыталась перейти к контрнаступлению.

Напомним, что, по данным Foreign Affairs, даже армии США могло бы не хватить сил преодолеть оборонительные построения российских войск.

Также сообщалось, что США нужно два года, чтобы обеспечить ВСУ снарядами до уровня ВС РФ.