Подібні інциденти можуть траплятися через погане комплектування під час озброєння літака перед вильотом та неналежне виконання екіпажем завдань, вважають у британській розвідці.

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Уже вп'яте за рік літаки Повітряно-космічних сил Російської Федерації упускають авіабомби на власну територію. Про це повідомили у звіті Міністерства оборони Великої Британії в X (Twitter).

Російське видання ASTRA з посиланням на джерела повідомило, що 27 січня літаки РФ випадково упустили два некеровані боєприпаси ФАБ-250 на два села в Бєлгородській області. Зокрема, перша авіабомба впала в хуторі Постників Корочанського району, а друга на вулиці в селі Стрілецьке, в результаті чого місцева влада евакуювала близько 150 осіб в радіусі 500 метрів від місця падіння боєприпасу.

"Це вже четвертий аварійний російський авіаційний скид боєприпасів на власну територію цього місяця", — йдеться у повідомленні.

В британській розвідці зазначили, що за рік це вже п'ятий випадок, тоді як перший стався у Бєлгороді 20 квітня 2023 року.

В оборонному відомстві Британії не можуть підтвердити, чи такі інциденти відбувається через погане комплектування під час озброєння літака перед вильотом чи неналежне виконання екіпажем своїх завдань. Ймовірно, це стається через обидві причини.

Крім цього, в Британії переконані, що зростаюча частота таких подій може свідчити про певну "втому" повітряного та наземного російських екіпажів на лінії фронту та про неналежну підготовку.

Нагадаємо, 8 січня стало відомо, що російський літак упустив авіабомбу ФАБ-250 на шляху до лінії фронту. Вона впала на тимчасово окупованій території Луганської області.

21 травня 2023 року український журналіст Денис Казанський розповів, що російські окупанти впустили авіабомбу на тимчасово окуповане місто Єнакієве Донецької області. В результаті чого було пошкоджено житлові будинки, на місці падіння утворилася велика вирва.