Брав участь в штурмах проти ЗСУ: українець підписав контракт з ЗС РФ, і потрапив в полон

Чоловік пройшов навчання та отримав зброю, але протримався на фронті лише приблизно місяць. Одним з його завдань було фіксувати пересування ЗСУ.

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В Україні засудили громадянина, який воював на боці ворога. Про це відомо з вироку Октябрського районного суду міста Полтави від 23 січня.

Українець, ім’я якого не розкривається, вирішив взяти участь у бойових діях на боці РФ. У вироку зазначено, що він знав про напад ЗС РФ на територію України та те, що його призов у лави ворожих військ передбачатиме участь в боях на передовій.

"Така обізнаність особи випливає з того, що "визнання" РФ так званих "ДНР" та "ЛНР" незалежними державами, здійснення РФ та так званими "ДНР, "ЛНР" спільних бойових дій проти України, оголошення загальної мобілізації на території самопроголошених республік, широко висвітлювалась в засобах масової інформації та на відкритих Інтернет-ресурсах", — зазначили в суді.

У липні 2023 року чоловік перебував у місті Іловайськ в Донецькій області. Там він уклав контракт з мотострілецькою бригадою російських військ. Українця призначили рядовим, видали йому каску, бронежилет та автомат АК-74. Після короткого курсу підготовки боєць опинився на фронті.

Протягом серпня чоловік перебував на ворожих позиціях, він брав участь у наступальних та штурмових операціях проти ЗСУ.

"При цьому, обвинувачений носив при собі вогнепальну зброю, був одягнений у військову польову камуфльовану форму зразка ЗС РФ із розпізнавальними знаками", — передали у суді.

З липня до 23 серпня українця перебував у складі окупаційних військ в районі Іловайська та Мар’їнки.

У цей час, за даними суду, він:

здійснював окупацію та охорону захоплених територій України;

виконував вказівки та накази російських командирів;

облаштовував і укріпляв блокпости, позиції;

носив вогнепальну зброю та камуфляж ЗС РФ;

спостерігав за повітряним та наземним простором, щоб виявляти ЗСУ.

Служба чоловіка закінчилася 23 серпня, коли він поблизу села Мар’їнка склав зброю та був взятий у полон бійцями ЗСУ. Під час допиту він визнав свою вину та усе підтвердив.

Українця, що воював на боці ЗС РФ, визнали винним за двома статтями — про державну зраду та колабораційну діяльність. Йому призначили 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. У строк відбування покарання зарахували перебування під вартою з 1 листопада 2023 року.

Нагадаємо, російський окупант прийшов на позиції бійців НГУ "по хліб".

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